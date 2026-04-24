CG Plant Accident Update: वेदांता प्लांट हादसे में मौतों का सिलसिला जारी, पश्चिम बंगाल के मजदूर ने तोड़ा दम

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बायलर के फर्नेस में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जमा हो गया था, जिससे दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया। बढ़ते दबाव के कारण बायलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया और जोरदार विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है।