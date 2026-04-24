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CG Plant Accident Update: वेदांता प्लांट हादसे में मौतों का सिलसिला जारी, पश्चिम बंगाल के मजदूर ने तोड़ा दम

CG Plant Accident Update: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले में वेदांता पावर प्लांट हादसे में मरने वालों की संख्या बढ़कर 25 हो गई है। रायपुर के श्री शंकरा अस्पताल में इलाज के दौरान एक और मजदूर की मौत हुई।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 24, 2026

वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (photo source- Patrika)

वेदांता पावर प्लांट हादसा अपडेट (photo source- Patrika)

CG Plant Accident Update: छत्तीसगढ़ के सक्ती जिले स्थित Vedanta Limited के पावर प्लांट में 14 अप्रैल को हुए भीषण हादसे ने एक बार फिर औद्योगिक सुरक्षा पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। इस दर्दनाक दुर्घटना में मरने वाले मजदूरों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है और अब यह आंकड़ा 25 तक पहुंच गया है। ताजा मामला पश्चिम बंगाल के मजदूर विश्वजीत साहू की मौत का है, जो इस हादसे में गंभीर रूप से झुलस गए थे।

CG Plant Accident Update: इलाज के दौरान मौत, बढ़ा आंकड़ा

हादसे में घायल विश्वजीत साहू को रायपुर के Shri Shankara Hospital में भर्ती कराया गया था, जहां वे लंबे समय से इलाज के दौरान अंडर ऑब्जर्वेशन में थे। डॉक्टरों की लगातार निगरानी के बावजूद अचानक उन्हें कार्डियक अरेस्ट आया और उनकी मौत हो गई। इसके साथ ही मृतकों की संख्या 25 हो गई है, जिससे हादसे की भयावहता और भी स्पष्ट हो गई है।

कैसे हुआ इतना बड़ा हादसा?

प्रारंभिक जानकारी के मुताबिक, बायलर के फर्नेस में अत्यधिक मात्रा में ईंधन जमा हो गया था, जिससे दबाव असामान्य रूप से बढ़ गया। बढ़ते दबाव के कारण बायलर का निचला पाइप अपनी जगह से हट गया और जोरदार विस्फोट हो गया। यह विस्फोट इतना तेज था कि आसपास काम कर रहे मजदूर इसकी चपेट में आ गए और कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए। घायलों को तत्काल अलग-अलग अस्पतालों में भर्ती कराया गया, जहां कई की हालत अब भी नाजुक बताई जा रही है।

FIR में बड़े नाम शामिल

इस मामले में पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए Anil Agarwal, प्लांट हेड देवेंद्र पटेल सहित कुल 19 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। सभी आरोपियों के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता (BNS) की धारा 106(1), 289 और 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है। यह कदम इस बात का संकेत है कि प्रशासन इस मामले को गंभीरता से ले रहा है और जिम्मेदारी तय करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है।

उच्चस्तरीय जांच शुरू

CG Plant Accident Update: हादसे की गंभीरता को देखते हुए बिलासपुर संभाग के आयुक्त को जांच अधिकारी नियुक्त किया गया है। इस उच्चस्तरीय जांच का उद्देश्य दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाना, जिम्मेदारों की पहचान करना और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के उपाय तय करना है।

जांच को पारदर्शी बनाने के लिए आम लोगों, प्रत्यक्षदर्शियों और संबंधित पक्षों से साक्ष्य और दस्तावेज आमंत्रित किए गए हैं। जो भी व्यक्ति इस घटना से जुड़ी जानकारी देना चाहता है, वह 29 अप्रैल को सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयुक्त कार्यालय, बिलासपुर संभाग में उपस्थित होकर अपना पक्ष रख सकता है।

प्रशासन की अपील

बिलासपुर संभाग आयुक्त Sunil Jain ने कहा है कि यह जांच केवल औपचारिकता नहीं है, बल्कि इसका मकसद सच्चाई तक पहुंचना और दोषियों को सजा दिलाना है। उन्होंने आमजन से अपील की है कि वे सामने आकर जांच में सहयोग करें ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाओं को रोका जा सके।

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Updated on:

24 Apr 2026 10:59 am

Published on:

24 Apr 2026 10:58 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / CG Plant Accident Update: वेदांता प्लांट हादसे में मौतों का सिलसिला जारी, पश्चिम बंगाल के मजदूर ने तोड़ा दम

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