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आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट

Chhattisgarh board exam result update: CGBSE 10वीं और 12वीं रिजल्ट 2026 आज दोपहर 2:30 बजे जारी होगा। जानें रिजल्ट चेक करने का तरीका, वेबसाइट और SMS प्रोसेस।

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रायपुर

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Laxmi Vishwakarma

Apr 29, 2026

आज जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)

आज जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)

CG Board 10th-12th Result: छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। यह परिणाम न केवल छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि आगे की पढ़ाई और करियर के रास्ते भी खोलेंगे।

CG Board 10th-12th Result: आज जारी होगा रिजल्ट, तय समय और स्थान

बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) का रिजल्ट दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम की घोषणा नवा रायपुर स्थित महानदी भवन के कक्ष क्रमांक S-2-12 में की जाएगी।

रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।

परीक्षा का पूरा शेड्यूल और देरी की वजह

इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हुई थीं—

  • 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं 20-21 फरवरी से शुरू होकर 18 मार्च 2026 तक चलीं
  • पहले बोर्ड ने 15 अप्रैल तक रिजल्ट जारी करने की योजना बनाई थी

लेकिन बीच में हिंदी पेपर लीक का मामला सामने आने से 10 अप्रैल को पुनः परीक्षा आयोजित करनी पड़ी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई।

कितने छात्रों ने दी परीक्षा?

इस साल बड़ी संख्या में छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी:

  • कक्षा 10वीं: 3,20,535 छात्र पंजीकृत
  • कक्षा 12वीं: 2,45,785 छात्र शामिल

इनमें से अधिकांश छात्र आगे की पढ़ाई, कॉलेज एडमिशन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले साल कैसा रहा था प्रदर्शन?

अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो परिणाम संतोषजनक रहे थे:

  • 10वीं पास प्रतिशत: 68.76%
  • 12वीं पास प्रतिशत: 82.25%
  • रिजल्ट जारी हुआ था 7 मई 2025 को

इस बार छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि परिणाम और बेहतर रहेंगे।

CG Board 10th-12th Result: ऐसे चेक करें अपना रिजल्ट (Step-by-Step Guide)

रिजल्ट जारी होने के बाद इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:

  1. आधिकारिक वेबसाइट पर जाएं:
  1. होमपेज पर “CGBSE Class 10 Result 2026” या “CGBSE Class 12 Result 2026” लिंक पर क्लिक करें।
  2. अपना रोल नंबर, जन्मतिथि और कैप्चा कोड दर्ज करें।
  3. सबमिट करते ही आपकी मार्कशीट स्क्रीन पर दिखाई देगी
  4. इसे डाउनलोड करें और भविष्य के लिए प्रिंटआउट जरूर रखें।

SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट

अगर वेबसाइट स्लो हो या खुलने में समस्या आए, तो छात्र SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं:

  • 12वीं के लिए:CG12 लिखकर 56263 पर भेजें
  • 10वीं के लिए:CG10 लिखकर 56263 पर भेजें

कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर रिजल्ट मिल जाएगा।

CG Board 10th-12th Result: छात्रों के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ये रिजल्ट?

यह रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आगे के करियर की दिशा तय करता है:

  • 10वीं के बाद स्ट्रीम चयन (Science/Commerce/Arts)
  • 12वीं के बाद कॉलेज एडमिशन
  • प्रतियोगी परीक्षाओं में आवेदन

इसलिए छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों की नजर भी आज के रिजल्ट पर टिकी हुई है। आज दोपहर 2:30 बजे जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें और जरूरत पड़े तो SMS विकल्प का उपयोग करें।

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Published on:

29 Apr 2026 08:31 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट

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