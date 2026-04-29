आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट

आज जारी होगा छत्तीसगढ़ बोर्ड रिजल्ट (photo source- Patrika)
CG Board 10th-12th Result: छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। यह परिणाम न केवल छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि आगे की पढ़ाई और करियर के रास्ते भी खोलेंगे।
बोर्ड द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार, हाईस्कूल (10वीं) और हायर सेकेंडरी (12वीं) का रिजल्ट दोपहर 2:30 बजे जारी किया जाएगा। परिणाम की घोषणा नवा रायपुर स्थित महानदी भवन के कक्ष क्रमांक S-2-12 में की जाएगी।
रिजल्ट जारी होते ही छात्र आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर अपना परिणाम देख सकेंगे।
इस वर्ष बोर्ड परीक्षाएं फरवरी में शुरू हुई थीं—
लेकिन बीच में हिंदी पेपर लीक का मामला सामने आने से 10 अप्रैल को पुनः परीक्षा आयोजित करनी पड़ी, जिसके कारण रिजल्ट में देरी हुई।
इस साल बड़ी संख्या में छात्रों ने बोर्ड परीक्षा दी:
इनमें से अधिकांश छात्र आगे की पढ़ाई, कॉलेज एडमिशन और विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अपने रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं।
अगर पिछले साल के आंकड़ों पर नजर डालें, तो परिणाम संतोषजनक रहे थे:
इस बार छात्रों और अभिभावकों को उम्मीद है कि परिणाम और बेहतर रहेंगे।
रिजल्ट जारी होने के बाद इन आसान स्टेप्स को फॉलो करें:
SMS से भी देख सकते हैं रिजल्ट
अगर वेबसाइट स्लो हो या खुलने में समस्या आए, तो छात्र SMS के जरिए भी रिजल्ट देख सकते हैं:
कुछ ही सेकंड में मोबाइल पर रिजल्ट मिल जाएगा।
यह रिजल्ट सिर्फ नंबर नहीं, बल्कि आगे के करियर की दिशा तय करता है:
इसलिए छात्रों के साथ-साथ अभिभावकों की नजर भी आज के रिजल्ट पर टिकी हुई है। आज दोपहर 2:30 बजे जैसे ही रिजल्ट घोषित होगा, लाखों छात्रों का इंतजार खत्म हो जाएगा। वेबसाइट पर ट्रैफिक ज्यादा होने की संभावना है, इसलिए धैर्य रखें और जरूरत पड़े तो SMS विकल्प का उपयोग करें।
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