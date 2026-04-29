आज छत्तीसगढ़ बोर्ड 10वीं-12वीं का रिजल्ट होगा जारी, इस डायरेक्ट लिंक से चेक करें मार्कशीट

CG Board 10th-12th Result: छत्तीसगढ़ के लाखों छात्रों का इंतजार आखिरकार खत्म होने जा रहा है। छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल (CGBSE) आज कक्षा 10वीं और 12वीं बोर्ड परीक्षा 2026 के नतीजे घोषित करने जा रहा है। यह परिणाम न केवल छात्रों के भविष्य की दिशा तय करेंगे, बल्कि आगे की पढ़ाई और करियर के रास्ते भी खोलेंगे।