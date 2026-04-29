CG Cabinet Meeting Today: CM विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग आज, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और इसे राज्य सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में न केवल वर्तमान मुद्दों पर चर्चा होगी बल्कि आने वाले समय के लिए नीतिगत दिशा भी तय की जा सकती है।