CG Cabinet Meeting Today: CM विष्णुदेव साय की कैबिनेट मीटिंग आज, कई अहम फैसलों पर लग सकती है मुहर

आज बड़े फैसले लेंगे CM विष्णुदेव साय (photo source- Patrika)
CG Cabinet Meeting Today: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में स्थित महानदी भवन आज एक बार फिर राजनीतिक और प्रशासनिक रूप से अहम केंद्र बनने जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज सुबह 11:30 बजे राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित होगी, जिसमें कई बड़े फैसलों पर मुहर लगने की संभावना है।
यह बैठक सुबह 11:30 बजे शुरू होगी और इसे राज्य सरकार के लिए बेहद अहम माना जा रहा है। बैठक में मुख्यमंत्री के साथ सभी कैबिनेट मंत्री मौजूद रहेंगे। प्रशासनिक सूत्रों के अनुसार, इस बैठक में न केवल वर्तमान मुद्दों पर चर्चा होगी बल्कि आने वाले समय के लिए नीतिगत दिशा भी तय की जा सकती है।
बैठक का मुख्य एजेंडा आगामी विधानसभा के विशेष सत्र को लेकर रणनीति बनाना है। इस दौरान सत्र की तिथि, एजेंडा और संभावित विधायी कार्यों पर विस्तार से चर्चा की जाएगी। सरकार चाहती है कि विशेष सत्र सुचारु और प्रभावी तरीके से संचालित हो, इसलिए सभी पहलुओं पर पहले से तैयारी की जा रही है।
कैबिनेट बैठक में विभिन्न विभागों द्वारा प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर भी गहन चर्चा की जाएगी। इनमें विकास परियोजनाएं, प्रशासनिक सुधार, बजट से जुड़े निर्णय और जनहित से जुड़े मुद्दे शामिल हो सकते हैं। उम्मीद की जा रही है कि कुछ प्रस्तावों को आज ही मंजूरी मिल सकती है, जिससे राज्य में विकास कार्यों को गति मिलेगी।
इससे पहले मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में एक बड़ा निर्णय लिया गया था। राज्य में Uniform Civil Code लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाते हुए, इसके प्रारूप (ड्राफ्ट) को तैयार करने के लिए एक समिति गठित करने का फैसला किया गया था।
इस समिति की अध्यक्षता सेवानिवृत्त न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई को सौंपी गई है। साथ ही समिति के अन्य सदस्यों के चयन का अधिकार मुख्यमंत्री को दिया गया है। यह फैसला राज्य की नीतिगत दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल के रूप में देखा जा रहा है।
आज की कैबिनेट बैठक में कई अहम घोषणाएं हो सकती हैं। खासकर विकास, प्रशासन और कानून से जुड़े मुद्दों पर निर्णय लिए जाने की संभावना है। इसके अलावा, राज्य के राजनीतिक और सामाजिक परिदृश्य को प्रभावित करने वाले विषयों पर भी चर्चा हो सकती है।
यह बैठक इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि:
छत्तीसगढ़ की राजनीति और प्रशासनिक गतिविधियों पर नजर रखने वालों के लिए यह बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। अब सबकी निगाहें इस बात पर टिकी हैं कि आज की कैबिनेट बैठक से राज्य को क्या नए फैसले और दिशा मिलती है।
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