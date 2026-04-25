29 अप्रैल को होगी कैबिनेट बैठक! CM साय करेंगे अध्यक्षता, कई विभागों की योजनाओं और कार्यों की होगी समीक्षा

CG Cabinet Meeting: छत्तीसगढ़ के रायपुर में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में राज्य मंत्रिपरिषद (कैबिनेट) की महत्वपूर्ण बैठक 29 अप्रैल को आयोजित की जाएगी। यह बैठक सुबह 11:30 बजे नवा रायपुर अटल नगर स्थित मंत्रालय (महानदी भवन) में होगी, जिसमें विभिन्न अहम नीतिगत मुद्दों पर चर्चा की संभावना है।