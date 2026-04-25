Amit Jogi Appeal: अमित जोगी ने समर्थकों से किया खास अनुरोध, कहा- सादगी से मिलें, दिखावा नहीं

छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित रामावतार जग्गी हत्याकांड में सुप्रीम कोर्ट ने अमित जोगी को अंतरिम राहत दी है। अदालत ने फिलहाल उनके सरेंडर और जेल जाने पर रोक लगा दी है। साथ ही इस मामले में CBI, राज्य सरकार और सतीश जग्गी को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला लंबे समय से छत्तीसगढ़ की राजनीति और न्यायिक प्रणाली में चर्चा का केंद्र रहा है। अमित जोगी ने दो अहम आदेशों को चुनौती दी थी—पहला, जिसमें CBI को अपील की अनुमति दी गई थी, और दूसरा, छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट का वह फैसला, जिसमें उन्हें दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई गई थी। सुप्रीम कोर्ट ने अब इन दोनों मामलों की एक साथ सुनवाई शुरू की है।