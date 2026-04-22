Bilaspur to Delhi flight: बिलासपुर से दिल्ली अब सीधी उड़ान, 3 मई से शुरू होगी नई हवाई सेवा

नई सेवा के तहत फ्लाइट शाम 6:20 बजे दिल्ली से बिलासपुर पहुंचेगी और महज 25 मिनट के अंतराल के बाद 6:45 बजे वापस दिल्ली के लिए उड़ान भरेगी। लगभग ढाई घंटे के सफर के बाद यात्री रात 9:25 बजे दिल्ली पहुंच सकेंगे। शुरुआती दौर में यह सेवा सप्ताह में एक दिन (रविवार) संचालित होगी, लेकिन यात्रियों की संख्या बढ़ने पर इसे सप्ताह में दो दिन तक विस्तारित किया जा सकता है।