Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बिलासपुर

मैं तुमसे शादी करूंगा… कहकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर VIDEO वायरल करने की धमकी देकर मिटाता रहा हवस

Rape Case: सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

less than 1 minute read

बिलासपुर

image

Khyati Parihar

Oct 13, 2025

rape

प्रतीकात्मक तस्वीर

CG Rape Case: सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।

संबंधित थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पढ़ाई के लिए गांव से बिलासपुर आई थी। उसकी जान-पहचान ग्राम मानपुर जिला सूरजपुर निवासी साजिद अहमद (25 वर्ष) से सोशल मीडिया के जरिए हुई। साजिद ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे अपने किराए के कमरे में बुलाया। वहां आरोपी ने उसका दैहिक शोषण किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।

इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरवरी से अक्टूबर तक लगातार उसका यौन और मानसिक उत्पीड़न करता रहा। जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, तो उन्होंने बेटी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।

लोकेशन ट्रैक कर पकड़ा गया

मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने फरार आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर उसे मात्र 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।

ये भी पढ़ें

आदिवासी महिलाओं पर लगातार अपराधों का सिलसिला… महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात में कई लोग शामिल होने की आशंका
दंतेवाड़ा
महिला से दुष्कर्म कर हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

13 Oct 2025 04:22 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / मैं तुमसे शादी करूंगा… कहकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर VIDEO वायरल करने की धमकी देकर मिटाता रहा हवस

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

बिलासपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

हथियार लहराकर ‘डॉन’ बनने वालों की अब जेल में चौकी… लुट्टू गैंग के 5 बदमाश गिरफ्तार, तीन राज्यों तक फैला नेटवर्क

आरोपी गिरफ्तार, PC- IANS
बिलासपुर

250 रुपए के क्वार्टर विवाद में कोचियों ने बेरहमी से 2 युवकों को पीटा, तड़प-तड़पकर 1 की मौत… फैली सनसनी

बिलासपुर

नवरात्र को 9 दिन बीते, छठ घाट पर बिखरी भक्ति की निशानियां! याद रखिए… सच्ची श्रद्धा वही जो प्रकृति की रक्षा करे

नवरात्र को 9 दिन बीते, छठ घाट पर बिखरी भक्ति की निशानियां(photo-patrika)
बिलासपुर

रानी बनाकर रखूंगा… इलाज कराने आई युवती के साथ क्लिनिक में बनाया शारीरिक संबंध, आरोपी गिरफ्तार

CG Rape case
बिलासपुर

75 साल के बुजुर्ग को दिल दे बैठी 45 साल की युवती, मूंछ पर ताव देते हुए मंदिर में रचाई शादी

CG AJab Gajab
बिलासपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.