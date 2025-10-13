मैं तुमसे शादी करूंगा… कहकर युवती से किया दुष्कर्म, फिर VIDEO वायरल करने की धमकी देकर मिटाता रहा हवस

प्रतीकात्मक तस्वीर
CG Rape Case: सोशल मीडिया के जरिए युवती से दोस्ती कर शादी का झांसा देने और उसका शारीरिक शोषण करने वाले आरोपी को संबंधित थाना क्षेत्र की पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के महज 10 घंटे के भीतर गिरफ्तार कर लिया।
संबंधित थाने में दर्ज रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पढ़ाई के लिए गांव से बिलासपुर आई थी। उसकी जान-पहचान ग्राम मानपुर जिला सूरजपुर निवासी साजिद अहमद (25 वर्ष) से सोशल मीडिया के जरिए हुई। साजिद ने युवती को अपने प्रेमजाल में फंसाया और शादी का झांसा देकर उसे अपने किराए के कमरे में बुलाया। वहां आरोपी ने उसका दैहिक शोषण किया और वीडियो रिकॉर्ड कर लिया।
इसके बाद आरोपी वीडियो वायरल करने की धमकी देकर फरवरी से अक्टूबर तक लगातार उसका यौन और मानसिक उत्पीड़न करता रहा। जब पीड़िता ने अपनी मां को पूरी घटना बताई, तो उन्होंने बेटी के साथ थाने पहुंचकर रिपोर्ट दर्ज कराई।
मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस की टीम ने फरार आरोपी की लोकेशन ट्रैक कर उसे मात्र 10 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में आरोपी ने जुर्म स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे न्यायिक रिमांड पर भेजा गया।
