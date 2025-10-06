आदिवासी महिलाओं पर लगातार अपराधों का सिलसिला… महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात में कई लोग शामिल होने की आशंका

तुलिका कर्मा ने कहा कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा ‘‘विधायक चैतराम अटामी को महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। वे मंचों पर तो महिला सुरक्षा के नारे लगाते हैं, पर जब जिले की बेटियों के साथ अनाचार होता है, तब इन मामलों को संज्ञान में लेना छोड़ हमेशा ऐसी घटनाओं से दूरी बना लेते हैं। प्रशासन और पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं।’’