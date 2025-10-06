आदिवासी महिलाओं पर लगातार अपराधों का सिलसिला… महिला से दुष्कर्म के बाद हत्या, वारदात में कई लोग शामिल होने की आशंका

महिला से दुष्कर्म कर हत्या (फोटो सोर्स- पत्रिका)
CG Crime News: दंतेवाड़ा जिले में महिलाओं के खिलाफ लगातार हो रही जघन्य वारदातों ने जनप्रतिनिधियों को भी आक्रोशित कर दिया है। जिला पंचायत सदस्य तुलिका कर्मा ने कहा कि बीते तीन महीनों में जिले के किरंदुल, कुआकोंडा और अब भांसी के कुंदेली में महिलाओं के साथ दुष्कर्म कर उनकी हत्या की घटनाएँ सामने आ चुकी हैं। उन्होंने आरोप लगाया कि आदिवासी महिलाओं को टारगेट कर सुनियोजित तरीके से अपराध किए जा रहे हैं, जो अत्यंत चिंताजनक और शर्मनाक है।
तुलिका कर्मा शुक्रवार को कुंदेली गांव पहुंचीं, जहाँ जंगल में एक महिला की लाश मिली थी। उन्होंने ग्रामीणों से बात कर घटनास्थल की जानकारी ली। ग्रामीणों ने बताया कि रोड से करीब 50 मीटर अंदर महिला का शव पड़ा था और आसपास घसीटने के निशान व टूटी चूड़ियों के टुकड़े भी मिले हैं। तुलिका ने बताया कि महिला के शरीर पर कई चोटों के निशान हैं और ऐसा प्रतीत होता है कि एक से अधिक लोगों ने वारदात को अंजाम दिया है।
स्थानीय लोगों ने संदेह जताया कि घटना स्थल के पास स्थित नाहर कंस्ट्रक्शन कंपनी के डामर प्लांट में बाहर से आए कुछ लोग इस घटना में शामिल हो सकते हैं। तुलिका ने इस पर तत्काल जांच की मांग की और भांसी थाने पहुंचकर थाना प्रभारी से मुलाकात की।
तुलिका कर्मा ने कहा कि जिले में महिलाओं की सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह विफल हो चुकी है। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में वृद्धि हुई है और पुलिस की निष्क्रियता से अपराधियों के हौसले बुलंद हैं। उन्होंने कहा ‘‘विधायक चैतराम अटामी को महिलाओं की सुरक्षा की कोई परवाह नहीं है। वे मंचों पर तो महिला सुरक्षा के नारे लगाते हैं, पर जब जिले की बेटियों के साथ अनाचार होता है, तब इन मामलों को संज्ञान में लेना छोड़ हमेशा ऐसी घटनाओं से दूरी बना लेते हैं। प्रशासन और पुलिस केवल एफआईआर दर्ज कर जिम्मेदारी पूरी मान लेते हैं।’’
तुलिका ने कहा कि जिले में बाहर की कंपनियाँ काम कर रही हैं, लेकिन उनके कर्मचारियों का रिकॉर्ड पुलिस के पास नहीं होता, जिससे अपराध के बाद जांच कठिन हो जाती है। उन्होंने शासन से इन कंपनियों की सुरक्षा जांच और कर्मचारियों का सत्यापन कराने की मांग की।
तुलिका कर्मा ने चेतावनी दी है कि अगर एक सप्ताह के भीतर आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होती, तो महिला कांग्रेस पुलिस अधीक्षक कार्यालय का घेराव करेगी। उन्होंने कहा कि यह लड़ाई केवल एक महिला के लिए नहीं, बल्कि जिले की हर महिला के सम्मान और सुरक्षा की है।
दंतेवाड़ा
