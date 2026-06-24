छत्तीसगढ़ में Monsoon की हुई एंट्री! 27 जिलों में आंधी-बिजली की संभावना, जानें कैसा रहेगा आज का मौसम

CG Monsoon 2026: छत्तीसगढ़ में दक्षिण-पश्चिम मानसून ने रफ्तार पकड़ ली है। 22 जून को दंतेवाड़ा के रास्ते प्रदेश में दस्तक देने के बाद मानसून सिर्फ 24 घंटे में करीब 75 प्रतिशत हिस्से तक पहुंच गया है। मौसम विभाग के अनुसार अगले कुछ दिनों तक राज्य के कई इलाकों में बारिश का दौर जारी रहने की संभावना है। कोरिया, गौरेला-पेंड्रा-मरवाही और कबीरधाम जिले के कुछ हिस्सों में भी जल्द मानसून सक्रिय हो सकता है। प्रदेश में मौसम में बदलाव के साथ तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।