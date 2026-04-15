NDPS केस में पुलिस को बड़ी सफलता! अंतरराज्यीय नेटवर्क का खुलासा, फरार दो आरोपी ओडिशा से गिरफ्तार



NDPS case Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले में नशीली दवाओं के खिलाफ चल रही कार्रवाई के तहत पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। तिल्दा नेवरा थाना क्षेत्र में दर्ज एनडीपीएस मामले में पुलिस ने ओडिशा से दो और फरार आरोपियों को गिरफ्तार किया है। ये दोनों आरोपी 28 जनवरी की कार्रवाई के बाद से लगातार फरार चल रहे थे।