Chhattisgarh crime news: जांजगीर में दर्दनाक वारदात, बेटे ने मां की पीट-पीटकर हत्या, गांव में फैली सनसनी

Janjgir murder case: जांजगीर जिले के डभरा थाना क्षेत्र के अंतर्गत आने वाले गांव भेड़िकोना से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। मामूली कहासुनी के बाद एक बेटे ने गुस्से में आकर अपनी ही मां की बेरहमी से पिटाई कर दी, जिससे उसकी मौत हो गई। घर में किसी सामान्य बात को लेकर मां-बेटे के बीच विवाद शुरू हुआ। विवाद इतना बढ़ गया कि आरोपी बेटे ने आपा खो दिया और मां पर हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल महिला ने मौके पर ही दम तोड़ दिया।