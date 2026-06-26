18 डॉक्टरों का तबादला, रायपुर मेडिकल कॉलेज में नहीं मिली एक भी नई पोस्टिंग, इलाज पर संकट

4 साल पहले दोनों ही विभागों में जरूरी फैकल्टी की कमी के चलते पीजी की दो-दो सीटें कम हो चुकी हैं। ये खतरा अब भी पैदा हो गया है। अब केवल दो-दो सीटें नहीं, इससे ज्यादा सीटें कम हो सकती है। मेडिसिन में 15 व सर्जरी में पीजी की 13 सीटें हैं। आदेश में कहा गया है कि 15 दिनों में ज्वाइन नहीं करने पर प्रमोशन स्वत: ही निरस्त माना जाएगा। यही नहीं अगले तीन साल प्रमोशन भी नहीं किया जाएगा। पत्रिका की पड़ताल में पता चला है कि कुछ डॉक्टर ज्वाइन नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उन्हें बाहर नहीं जाना है। उन्हें प्रमोशन नहीं होने का भी डर नहीं है।