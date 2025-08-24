Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

राजनंदगांव

ज्वेलर्स निवेश घोटाला, 1.5 करोड़ की ठगी, हर माह 3 लाख मुनाफे का झांसा देकर 5 पर FIR

CG Fraud News: राजनांदगांव जिले में बिजनेस में रकम लगाने के बाद हर माह ढाई से तीन लाख रुपए का मुनाफा देने का झांसा देकर एक युवक से डेढ़ करोड़ रुपए धोखाधड़ी की गई।

राजनंदगांव

Shradha Jaiswal

Aug 24, 2025

ज्वेलर्स निवेश घोटाला, 1.5 करोड़ की ठगी, हर माह 3 लाख मुनाफे का झांसा देकर 5 पर FIR(photo-patrika)
ज्वेलर्स निवेश घोटाला, 1.5 करोड़ की ठगी, हर माह 3 लाख मुनाफे का झांसा देकर 5 पर FIR(photo-patrika)

CG Fraud News: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव जिले में बिजनेस में रकम लगाने के बाद हर माह ढाई से तीन लाख रुपए का मुनाफा देने का झांसा देकर एक युवक से डेढ़ करोड़ रुपए धोखाधड़ी की गई। प्रार्थी युवक ने मामले की शिकायत बसंतपुर पुलिस से की है। पुलिस मामले में आरोपियों के खिलाफ धारा 420, 34 के अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

CG Fraud News: इन आरोपियों की सरगर्मी से तलाश

बसंतपुर टीआई एमन साहू ने बताया कि प्रार्थी इन्द्रजीत सिंग पिता अर्जन सिंग निवासी अनुपम नगर द कलर्स हाईटस ने शिकायत दर्ज कराई है कि वर्ष 2015 में संदीप सिंग राजपूत निवासी हरिओम नगर से वह मकाउ में मिला था। दोनों में जान, पहचान के बाद दोस्ती हो गई।

ये भी पढ़ें

CG News: रायगढ़ में ढाई माह से वैध रेत घाट बंद, अवैध रेत सप्लाई बेखौफ जारी…
रायगढ़
CG News: रायगढ़ में ढाई माह से वैध रेत घाट बंद, अवैध रेत सप्लाई बेखौफ जारी...(photo-patrika)

मोबाइल पर बातचीत होने लगी। संदीप के पिता सुरेन्दर सिंग राजपूत से भी प्रार्थी की बातचीत होती रही। सुरेन्दर सिंग ने प्रार्थी को अपने फर्म एसटी ज्वेलर्स के नाम से व्यापार करने के लिए कहा, तो प्रार्थी ने मना कर दिया। लगातार प्रार्थी को फोन कॉल के माध्यम से व्यापार में शामिल होने की कहता रहा। व्यापार से हर माह ढाई लाख से तीन लाख देने का आश्वासन दिया।

इन आरोपियों के खाते में रकम का ट्रांजेक्शन

सुरेन्दर के बार-बार कहने पर प्रार्थी ने पंजाब नेशनल बैंक के खाता और मां हरजिंदर कौर के पंजाब एंड सिन्ध बैंक के खाते से फर्म एसटी ज्वेलर्स के ओनर आरोपी सुरेन्दर के पंजाब नैशनल बैंक के खाता में 37 लाख 26 हजार, आरोपी तजिन्दर कौर के बैंक ऑफ बडौदा के खाता 15 लाख, आरोपी सुखमदिप सिंग राजपूत के खाते में 21 लाख 11 हजार, आरोपी संदीप सिंग राजपूत के खाते में 14 लाख यूपीआई के माध्यम से और जसविन्दर सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में डेढ़ लाख, आरोपी गुरूदेव सिंग निवासी अमृतसर पंजाब के खाते में 9 लाख और आरोपी फिरोज अली निवासी दिल्ली के खाते में ढाई लाख जमा किए।

पांच के खिलाफ एफआईआर

इसके अलावा एसटी ज्वेलर्स फर्म के खाते में 41 लाख 49 हजार और इसी फर्म के पोस्ट ऑफिस के खाते में 15 लाख 50 हजार रुपए कुल 1 करोड़ 53 लाख 60 हजार रुपए डलवाए। आरोपियों ने एक राय होकर एसटी ज्वेलर्स में व्यापार करने का झांसा देकर डेढ़ करोड़ रुपए की धोखाधड़ी की है।

पुलिस ने आरोपी सुरेन्दर सिग राजपूत एसटी ज्वेलर्स के ओनर हरिओम नगर राजनांदगाव, तजिन्दर कौर राजपूत, सुखमदिप सिंग राजपूत, संदीप सिंग राजपूत, जसविन्दर सिंग अमृतसर, गुरूदेव सिंग अमृतसर पंजाब, फिरोज अली दिल्ली के खिलाफ अपराध दर्ज कर विवेचना में जुटी है।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

24 Aug 2025 05:46 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Rajnandgaon / ज्वेलर्स निवेश घोटाला, 1.5 करोड़ की ठगी, हर माह 3 लाख मुनाफे का झांसा देकर 5 पर FIR

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.