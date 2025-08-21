Famous shootout: चर्चित गोलीकांड: कोर्ट ने 8 आरोपियों को सुनाई 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, ये था मामला

मनेंद्रगढ़. वर्ष 2002 में मनेंद्रगढ़ के हजारी चौक में हुई चर्चित गोलीकांड (Famous shootout) मामले में बिलासपुर हाईकोर्ट ने 8 आरोपियों को 3-3 साल के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपियों ने व्यवसायी पर बंदूक, तलवार व लाठी से प्राणघातक हमला किया था। इस हमले में व्यवसायी गंभीर रूप से घायल हो गया था। उसका 3 सप्ताह तक दिल्ली में इलाज चला था। मामला की सुनवाई कोर्ट में चल रही थी। वहीं कोर्ट ने पीडि़त व्यवसायी को 80 हजार रुपए की क्षतिपूर्ति देने के भी आदेश दिए हैं।