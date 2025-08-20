Girl student beaten case: हेडमास्टर ने छात्रा की डंडे से बेरहमी से की थी पिटाई, टूट गया था पैर, दर्ज हुई एफआईआर

अंबिकापुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत प्राइमरी स्कूल कंजिया में कुछ दिन पूर्व दूसरी कक्षा की छात्रा की हेडमास्टर ने डंडे से बेरहमी से पिटाई (Girl student beaten case) की थी। इस घटना में छात्रा का पैर टूट गया था। वह अंबिकापुर के एक अस्पताल में भर्ती है। खबर सामने के बाद बीईओ की रिपोर्ट पर प्रधानपाठक के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।