Girl student beaten case: हेडमास्टर ने छात्रा की डंडे से बेरहमी से की थी पिटाई, टूट गया था पैर, दर्ज हुई एफआईआर

अंबिकापुर. बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ ब्लॉक अंतर्गत प्राइमरी स्कूल कंजिया में कुछ दिन पूर्व दूसरी कक्षा की छात्रा की हेडमास्टर ने डंडे से बेरहमी से पिटाई (Girl student beaten case) की थी। इस घटना में छात्रा का पैर टूट गया था। वह अंबिकापुर के एक अस्पताल में भर्ती है। खबर सामने के बाद बीईओ की रिपोर्ट पर प्रधानपाठक के खिलाफ कानून का शिकंजा कस गया है। उसके खिलाफ अपराध दर्ज कर लिया गया है।
शंकरगढ़ ब्लॉक के जगिमा-पटना गांव निवासी शिवकुमार यादव की बेटी ललिता यादव कंजिया प्राइमरी स्कूल में कक्षा दूसरी की छात्रा है। कुछ दिनों पहले क्लास में दूसरे बच्चों से बातचीत करने पर हेडमास्टर हेरालुयुस टोप्पो नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने ललिता के पैरों पर डंडे से बेरहमी (Girl student beaten case) से मारा।
मारपीट के बाद ललिता के पैरों में तेज दर्द शुरू हो गया और रात होते-होते उसका पैर सूज गया। इसके बाद परिजन उसे शंकरगढ़ प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए। यहां प्राथमिक इलाज के बाद उसे अंबिकापुर रेफर कर दिया गया। फिर परिजन ने उसे अंबिकापुर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया।
यहां जांच में पता चला कि छात्रा का एक पैर फ्रैक्चर (Girl student beaten case) हो गया है। प्रधानपाठक ने परिजन को इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिया था, लेकिन उसने कुछ मदद नहीं की। इस मामले को लेकर पत्रिका ने ‘प्रधानपाठक की पिटाई से छात्रा का पैर टूटा’ नामक शीर्षक से खबर भी प्रमुखता से प्रकाशित की थी।
इस मामले (Girl student beaten case) में बीईओ जयगोविंद तिवारी ने 19 अगस्त को शंकरगढ़ थाने में शिकायत दर्ज कराई है। इस आधार पर पुलिस ने आरोपी प्रधानपाठक हेरालुयुस टोप्पो के खिलाफ धारा 115(2) बीएनएस व जेजे एक्ट के तहत अपराध दर्ज कर लिया है।