अंबिकापुर

Headmaster beats up student: हेडमास्टर ने कक्षा-2 की छात्रा को डंडे से जमकर पीटा, पैर टूटा… इस बात पर आया था गुस्सा

Headmaster beats up student: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र के कंजिया प्राथमिक शाला में प्रधानपाठक ने कक्षा दूसरी की छात्रा की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी।

अंबिकापुर

Khyati Parihar

Aug 19, 2025

प्रधान पाठक की हैवानियत!(photo-patrika)
प्रधान पाठक की हैवानियत!(photo-patrika)

Headmaster beats up student: बलरामपुर-रामानुजगंज जिले के शंकरगढ़ क्षेत्र के कंजिया प्राथमिक शाला में प्रधानपाठक ने कक्षा दूसरी की छात्रा की डंडे से बेरहमी से पिटाई कर दी। डंडे के वार से छात्रा के पैर में फ्रैक्चर हो गया है। छात्रा को अंबिकापुर के निजी हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है, जहां 3 दिनों से उसका इलाज जारी है।

इस बात से हुए थे नाराज

शंकरगढ़ ब्लॉक के जगिमा-पटना गांव निवासी शिवकुमार यादव की बेटी ललिता यादव कंजिया कक्षा दूसरी की छात्रा है। 5 दिन पहले क्लास में दूसरे बच्चों से बातचीत करने पर प्रधानपाठक हेरालुयुस टोप्पो नाराज हो गए। गुस्से में उन्होंने ललिता के पैरों पर डंडे से मारा। पिटाई के बाद ललिता के पैरों में तेज दर्द शुरू हो गया और रात होते-होते उसका पैर सूज गया। घटना के बाद परिजनों ने उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया है।

इस मामले को लेकर गांव में सरपंच कि मौजूदगी में पंचायत भी बैठी थी जिसमें तय हुआ कि हेडमास्टर को बच्ची का इलाज कराना होगा। इस पर हेरालुयुस टोप्पो ने कहा कि वह इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। लेकिन बच्ची के पिता शिव कुमार यादव ने बताया कि अब तक इलाज और दवाओं में करीब 10 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। हेडमास्टर ने इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिया था, इसलिए अभी तक उन्होंने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई है।

शिकायत मिलने पर कार्रवाई करेंगे

शंकरगढ़ बीईओ जय गोविंद तिवारी ने कहा कि मामला सुनने में आया है, लेकिन कोई शिकायत अब तक उनके पास नहीं पहुंची है। शिकायत पहुंचती है तो हेडमास्टर के खिलाफ विभागीय कार्रवाई की जाएगी। वहीं शंकरगढ़ थाना प्रभारी जितेंद्र जायसवाल ने बताया कि स्कूल में मारपीट की कोई शिकायत नहीं मिली है। शिकायत मिलेगी तो मामले की जांच की जाएगी।

