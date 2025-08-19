Headmaster beats up student: हेडमास्टर ने कक्षा-2 की छात्रा को डंडे से जमकर पीटा, पैर टूटा… इस बात पर आया था गुस्सा

इस मामले को लेकर गांव में सरपंच कि मौजूदगी में पंचायत भी बैठी थी जिसमें तय हुआ कि हेडमास्टर को बच्ची का इलाज कराना होगा। इस पर हेरालुयुस टोप्पो ने कहा कि वह इलाज का पूरा खर्च उठाएगा। लेकिन बच्ची के पिता शिव कुमार यादव ने बताया कि अब तक इलाज और दवाओं में करीब 10 हजार रुपए खर्च हो चुके हैं। हेडमास्टर ने इलाज का खर्च उठाने का भरोसा दिया था, इसलिए अभी तक उन्होंने कहीं शिकायत दर्ज नहीं कराई है।