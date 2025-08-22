CG News: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा VIDEO

CG News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर में गर्भवती की मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई। प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल होने के बाद नर्स ने डिलीवरी वार्ड से बाहर खड़े शख्स से मोबाइल मांगकर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए।
बीती रात बेलसरी निवासी ज्योति को प्रसव पीड़ा उठने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उसकी हालत देखकर तत्काल भर्ती कर डिलीवरी के लिए ओटी में ले जाया गया। अचानक बिजली गुल हो गई। महिला की डिलीवरी हो रही थी, तभी अंधेरे में टांके नहीं लगने के कारण रक्तस्त्राव बढ़ता जा रहा था।
तखतपुर के जेई रचित दुआ ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में थ्री फेस कनेक्शन लगा हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है एक फेस लाइट थी। स्वास्थ्य केंद्र में इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रीशियन होता तो फेस को चेंजर से चेंज कर लाइट बहाल की जा सकती थी। लाइट बंद होने की सूचना बीएमओ द्वारा दी गई थी।
स्वास्थ्य केंद्र की नर्स लाइट व्यवस्था के लिए परेशान दिखीं। इंतजार के बाद भी जब लाइट नहीं आई, तब नर्स ने ओटी से बाहर आकर बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और उसकी रोशनी में डिलीवरी कराई, जहां जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ है। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।
दिनभर लाइट बंद होने के कारण इन्वर्टर साथ नहीं दे पाया और प्रसूता की स्थिति गंभीर होने और इमरजेंसी होने के कारण मोबाइल टार्च की रोशनी से प्रसव कराया गया। -उमेश कुमार साहू, बीएमओ, तखतपुर