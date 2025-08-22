CG News: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा VIDEO

स्वास्थ्य केंद्र की नर्स लाइट व्यवस्था के लिए परेशान दिखीं। इंतजार के बाद भी जब लाइट नहीं आई, तब नर्स ने ओटी से बाहर आकर बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और उसकी रोशनी में डिलीवरी कराई, जहां जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ है। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।