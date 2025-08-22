Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

CG News: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा VIDEO

Bilaspur News: प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल होने के बाद नर्स ने डिलीवरी वार्ड से बाहर खड़े शख्स से मोबाइल मांगकर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 22, 2025

मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी (फोटो सोर्स- पत्रिका)

CG News: सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र तखतपुर में गर्भवती की मोबाइल टॉर्च की रोशनी में डिलीवरी कराई गई। प्रसव के दौरान अचानक बिजली गुल होने के बाद नर्स ने डिलीवरी वार्ड से बाहर खड़े शख्स से मोबाइल मांगकर टॉर्च की रोशनी में टांके लगाए।

बीती रात बेलसरी निवासी ज्योति को प्रसव पीड़ा उठने पर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया। उसकी हालत देखकर तत्काल भर्ती कर डिलीवरी के लिए ओटी में ले जाया गया। अचानक बिजली गुल हो गई। महिला की डिलीवरी हो रही थी, तभी अंधेरे में टांके नहीं लगने के कारण रक्तस्त्राव बढ़ता जा रहा था।

तखतपुर के जेई रचित दुआ ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र में थ्री फेस कनेक्शन लगा हुआ है। जो वीडियो वायरल हुआ है, उसमें दिख रहा है एक फेस लाइट थी। स्वास्थ्य केंद्र में इन्वर्टर लगा हुआ है। अगर इलेक्ट्रीशियन होता तो फेस को चेंजर से चेंज कर लाइट बहाल की जा सकती थी। लाइट बंद होने की सूचना बीएमओ द्वारा दी गई थी।

ओटी के बाहर खड़े शख्स ने दिया मोबाइल

स्वास्थ्य केंद्र की नर्स लाइट व्यवस्था के लिए परेशान दिखीं। इंतजार के बाद भी जब लाइट नहीं आई, तब नर्स ने ओटी से बाहर आकर बाहर खड़े एक व्यक्ति से मोबाइल मांगा और उसकी रोशनी में डिलीवरी कराई, जहां जच्चा व बच्चा दोनों स्वस्थ है। इस दौरान वहां मौजूद अन्य लोगों ने वीडियो बना लिया, जो सोशल मीडिया में वायरल हो रहा है।

दिनभर लाइट बंद होने के कारण इन्वर्टर साथ नहीं दे पाया और प्रसूता की स्थिति गंभीर होने और इमरजेंसी होने के कारण मोबाइल टार्च की रोशनी से प्रसव कराया गया। -उमेश कुमार साहू, बीएमओ, तखतपुर

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

22 Aug 2025 11:13 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / CG News: मोबाइल टॉर्च की रोशनी में कराई गई गर्भवती महिला की डिलीवरी, सोशल मीडिया में वायरल हो रहा VIDEO

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.