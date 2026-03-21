Chaitra Navratri 2026: डोंगरगढ़ में 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय

वहीं डोंगरगढ़ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए चिकित्सा सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है। स्टेशन परिसर में प्राथमिक उपचार केंद्र स्थापित किया गया है, जहां आवश्यक दवाइयों एवं उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित की गई है। किसी भी आपातस्थिति से त्वरित रूप से निपटने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था की गई है। 24 घंटे डॉक्टरों एवं स्वास्थ्यकर्मियों की ड्यूटी होगी ताकि यात्रियों को तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके। स्वास्थ्यकर्मियों की अलग-अलग शिफ्टों में तैनाती की गई है।