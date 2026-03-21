21 मार्च 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

Bitiya@work

US Israel-Iran War

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

रायपुर

Blast in Raipur: रायपुर में रोड मार्किंग मशीन में ब्लास्ट, धुएं का गुबार, ड्राइवर की सूझबूझ से बचीं कई जानें

Blast in Raipur: रायपुर के देवपुरी इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब सड़क पर मार्किंग कर रही मशीन में अचानक आग लगने के बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया।

2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Shradha Jaiswal

Mar 21, 2026

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड(photo-patrika)

AI से बदलेगी रेलवे की तस्वीर! स्मार्ट कैमरों से टिकट चेकिंग और सुरक्षा होगी हाईटेक, कर्मचारियों के लिए लागू होगा ड्रेस कोड(photo-patrika)

Blast in Raipur: छत्तीसगढ़ के रायपुर के देवपुरी इलाके में शुक्रवार को एक बड़ा हादसा टल गया, जब सड़क पर मार्किंग कर रही मशीन में अचानक आग लगने के बाद जोरदार ब्लास्ट हो गया। धमाके की आवाज से पूरा इलाका दहल उठा और कुछ समय के लिए अफरा-तफरी मच गई। हालांकि, चालक की सूझबूझ ने संभावित जनहानि को टाल दिया।

Blast in Raipur: रोड मार्किंग के दौरान भड़की आग

जानकारी के अनुसार, देवपुरी क्षेत्र में सड़क पर रोड मार्किंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मार्किंग मशीन में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग मामूली लगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह तेजी से फैल गई और स्थिति गंभीर हो गई। मशीन में आग लगते ही चालक ने घबराने के बजाय तुरंत समझदारी दिखाई। उसने जलती हुई मशीन को सड़क के बीच से हटाकर किनारे उतार दिया। यह फैसला बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि वाहन के सड़क से हटते ही उसमें जोरदार ब्लास्ट हो गया।

धमाके से दहला पूरा इलाका

विस्फोट इतना तेज था कि आसपास के लोग सहम गए। धमाके की आवाज दूर तक सुनाई दी और देखते ही देखते इलाके में अफरा-तफरी का माहौल बन गया। स्थानीय लोग अपने घरों और दुकानों से बाहर निकल आए। अगर यह विस्फोट सड़क के बीचों-बीच होता, तो राहगीरों और अन्य वाहनों को भारी नुकसान हो सकता था। चालक की सतर्कता और त्वरित निर्णय ने कई जिंदगियों को खतरे से बचा लिया।

धुएं का गुबार, कुछ देर तक दहशत का माहौल

आपको बता दें ब्लास्ट के बाद आसमान में धुएं का घना गुबार उठता दिखाई दिया, जिससे कुछ देर तक पूरे इलाके में दहशत का माहौल बना रहा और लोग सहमे हुए नजर आए। घटना की सूचना मिलते ही संबंधित विभाग और स्थानीय प्रशासन की टीम मौके पर पहुंच गई। आग पर काबू पाने के बाद अधिकारियों ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी है।

तकनीकी खराबी या ज्वलनशील पदार्थ की आशंका

वहीँ प्रारंभिक जांच में हादसे की वजह तकनीकी खराबी या मशीन में मौजूद ज्वलनशील पदार्थ को माना जा रहा है। अधिकारियों के मुताबिक, फिलहाल सटीक कारणों की पुष्टि नहीं हो पाई है और विस्तृत जांच के बाद ही पूरी स्थिति स्पष्ट हो सकेगी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

21 Mar 2026 02:06 pm

Published on:

21 Mar 2026 02:05 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Blast in Raipur: रायपुर में रोड मार्किंग मशीन में ब्लास्ट, धुएं का गुबार, ड्राइवर की सूझबूझ से बचीं कई जानें

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

Pm Employment Scheme: पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की पहली क़िस्त, इस दिन होगी जारी

Pm Employment Scheme: पीएम विकसित भारत रोजगार योजना की पहली क़िस्त, इस दिन होगी जारी
रायपुर

Indian Railway: रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, ये 8 ट्रेनें रहेगी रद्द कई बीच स्टेशन में होगी समाप्त

Indian Railway: रेल यात्रियों को एक बार फिर होगी परेशानी, ये 8 ट्रेनें रहेगी रद्द कई बीच स्टेशन में होगी समाप्त
रायपुर

छत्तीसगढ़ में भर्ती व्यवस्था में बड़ा बदलाव.. अब कर्मचारी चयन मंडल करेगा भर्ती, व्यापमं भी इसके अधीन

cgpsc exam news
रायपुर

Chaitra Navratri 2026: डोंगरगढ़ में 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय

Chaitra Navratri 2026: डोंगरगढ़ में 24 घंटे मिलेगी चिकित्सा सुविधा, चढ़ाई और उतराई के लिए अलग रूट तय
रायपुर

Examination Law: छत्तीसगढ़ में नकल पर सख्त कानून.. 1 करोड़ जुर्माना और जायदाद भी होगी जब्त, विधेयक 2026 सर्वसम्मति से पारित

CG Recruitment Examination Law
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.