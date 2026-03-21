Blast in Raipur: रायपुर में रोड मार्किंग मशीन में ब्लास्ट, धुएं का गुबार, ड्राइवर की सूझबूझ से बचीं कई जानें

जानकारी के अनुसार, देवपुरी क्षेत्र में सड़क पर रोड मार्किंग का कार्य चल रहा था। इसी दौरान मार्किंग मशीन में अचानक आग लग गई। शुरुआत में आग मामूली लगी, लेकिन कुछ ही मिनटों में यह तेजी से फैल गई और स्थिति गंभीर हो गई। मशीन में आग लगते ही चालक ने घबराने के बजाय तुरंत समझदारी दिखाई। उसने जलती हुई मशीन को सड़क के बीच से हटाकर किनारे उतार दिया। यह फैसला बेहद अहम साबित हुआ, क्योंकि वाहन के सड़क से हटते ही उसमें जोरदार ब्लास्ट हो गया।