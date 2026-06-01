Chhattisgarh News: मुख्यमंत्री के दिखे कड़े तेवर का असर, अवैध खनन पर आधी रात को हुई कार्रवाई, 5 चैन माउंटेन मशीनें जब्त

मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय गुरुवार को सोनहत के ग्राम कुशहा में चौपाल लगाकर ग्रामीणों की समस्याएं सुनी। वहीं चिरमिरी में कोरिया, सूरजपुर व एमसीबी के प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक लेकर कार्यों की समीक्षा की गई। इस दौरान विधायक भईयालाल राजवाड़े ने आदिम जाति सेवा सहकारी समिति जिल्दा (कोरिया) में 247 मीट्रिक टन खाद(68 लाख कीमत) गायब करने और पंजीकृत किसानों को खाद वितरण में परेशानी होने को लेकर शिकायत की। इसके बाद सहायक पंजीयक(सहायक आयुक्त) सहकारिता कोरिया आशुष प्रताप सिंह को निलंबित करने निर्देश दिए हैं।