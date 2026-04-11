वर्दी में पत्नी संग रील बनाना पड़ा भारी! सोशल मीडिया में मचा बवाल, पुलिसकर्मी का जवाब ‘I am waiting bro’ हुआ वायरल

CG Police Reel Controversy: छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में वर्दी पहनकर सोशल मीडिया पर रील बनाने को लेकर एक और मामला सामने आया है। हाल ही में एक आरक्षक के निलंबन के बाद अब दूसरे जवान का अपनी पत्नी के साथ बनाया गया वीडियो इंस्टाग्राम पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना ने पुलिस विभाग की कार्यप्रणाली और अनुशासन को लेकर नई बहस छेड़ दी है।