रायपुर में 21 फीट ऊंची अंबेडकर प्रतिमा का लोकार्पण आज, कांसे के स्क्रैप से बनी प्रदेश की सबसे ऊंची मूर्ति

इस प्रतिमा को भिलाई के कलाकार परवेज आलम और उनकी टीम ने तैयार किया है। उन्होंने बताया कि यह प्रतिमा लगभग 4300 किलोग्राम वजन की है और इसे तैयार करने में करीब 6 महीने का समय लगा। प्रतिमा के निर्माण में बाहर से मंगाए गए धातु के साथ-साथ स्थानीय स्क्रैप मटेरियल को रीसायकल कर विशेष मिश्रण तैयार किया गया, जिसके बाद कास्टिंग की प्रक्रिया से इसे अंतिम रूप दिया गया। निर्माण कार्य में करीब 8 कारीगरों की मुख्य टीम ने दिन-रात मेहनत की।