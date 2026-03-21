CG News: अब 8वीं परीक्षा में बढ़ी गड़बड़ी, प्रश्न पत्र से गायब रहेे सवाल, परेशान हुए विद्यार्थी

एक छात्रा ने बताया कि मुझे जो प्रश्न पत्र मिला था उस पेपर में कई सवाल जो पेज के ऊपरी हिस्से में थे वो गायब थे। कई आधे सवाल दिखाई दे रहे थे तो कई सवाल पूरे ही गायब थे। जिसके कारण बीच-बीच में दूसरे छात्र-छात्राओं से या शिक्षकों से पूछना पड़ रहा था। जिसके कारण काफी समय भी खराब हुआ। परीक्षा के समय ध्यान पेपर देने में होता है लेकिन बार-बार ऐसा होने से पेपर में रुकावट और पेपर देने में समस्या हो रही थी।