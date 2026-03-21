Train Cancellation List: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! रायपुर-बिलासपुर समेत कई ट्रेनें रद्द, देखें List

Train Cancellation List: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे South East Central Railway (SECR) ने तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके कारण 22 और 23 मार्च को रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 389 पर गर्डर हटाने के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी वजह से कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया है।