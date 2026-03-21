Train Cancellation List: रेल यात्रियों को बड़ा झटका! रायपुर-बिलासपुर समेत कई ट्रेनें रद्द, देखें List

रायपुर-बिलासपुर लोकल ट्रेन रद्द (photo source- Patrika)
Train Cancellation List: ट्रेन से सफर करने वाले यात्रियों के लिए जरूरी खबर है। दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे South East Central Railway (SECR) ने तकनीकी कार्यों के चलते कई ट्रेनों को रद्द करने का फैसला लिया है। इसके कारण 22 और 23 मार्च को रेल सेवाएं प्रभावित रहेंगी। रेलवे प्रशासन के अनुसार, लेवल क्रॉसिंग क्रमांक 389 पर गर्डर हटाने के लिए ट्रैफिक और पावर ब्लॉक लिया जा रहा है। इसी वजह से कई पैसेंजर और मेमू ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से बंद किया गया है।
रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर
बिलासपुर–रायपुर मेमू पैसेंजर
बिलासपुर–गेवरा रोड और गेवरा रोड–बिलासपुर
कोरबा–रायपुर और रायपुर–इतवारी पैसेंजर
इतवारी–रायपुर पैसेंजर
रायपुर–बिलासपुर मेमू पैसेंजर
इसके अलावा, 22 मार्च को झारसुगुड़ा–गोंदिया मेमू पैसेंजर ट्रेन केवल बिलासपुर तक ही चलेगी, जबकि गोंदिया–झारसुगुड़ा ट्रेन बिलासपुर से ही शुरू होगी। बिलासपुर और गोंदिया के बीच इस दिन ट्रेन सेवा पूरी तरह बंद रहेगी।
रेलवे नेटवर्क में समय-समय पर ट्रैक, ब्रिज और लेवल क्रॉसिंग की मरम्मत एवं उन्नयन कार्य किए जाते हैं। ऐसे कार्यों के दौरान ट्रैफिक ब्लॉक लेना जरूरी होता है, जिससे कुछ समय के लिए ट्रेनों का संचालन रोका या सीमित किया जाता है।
ट्रैफिक ब्लॉक: किसी विशेष रूट पर ट्रेनों की आवाजाही रोककर मरम्मत कार्य करना
पावर ब्लॉक: इलेक्ट्रिक लाइनों को बंद कर सुरक्षित तरीके से काम करना
रेलवे ट्रैक और पुलों की सुरक्षा सुनिश्चित करना
दुर्घटनाओं की संभावना कम करना
तेज और सुरक्षित ट्रेन संचालन के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर सुधार
ऐसे ब्लॉक के दौरान यात्रियों को असुविधा का सामना करना पड़ता है, खासकर दैनिक यात्रियों को। हालांकि, रेलवे का कहना है कि यह अस्थायी परेशानी भविष्य में सुरक्षित और बेहतर रेल सेवाओं के लिए जरूरी है।
भारतीय रेलवे समय-समय पर ट्रैक और प्लेटफॉर्म के रखरखाव के लिए ब्लॉक लेता है, ताकि यात्रियों की सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। हालांकि ऐसे कार्यों के दौरान ट्रेन सेवाओं पर अस्थायी असर पड़ता है, लेकिन लंबे समय में यह सुविधाजनक और सुरक्षित यात्रा के लिए जरूरी होता है।
छत्तीसगढ़, खासकर बिलासपुर-रायपुर रेल कॉरिडोर, देश के प्रमुख रेल मार्गों में से एक है, जहां से रोजाना बड़ी संख्या में यात्री और मालगाड़ियां गुजरती हैं। ऐसे में किसी भी तकनीकी कार्य का असर व्यापक स्तर पर देखने को मिलता है। यही कारण है कि रेलवे प्रशासन पहले से सूचना जारी कर यात्रियों को सतर्क करता है, ताकि वे अपनी यात्रा की योजना समय रहते बदल सकें।
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