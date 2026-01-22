CG Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 31 जनवरी तक 14 यात्री ट्रेनें रद्द, रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी…

CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव–कलमना तीसरी रेल लाइन को तुमसर रोड यार्ड से जोड़ने के लिए चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 24 से 31 जनवरी तक दुर्ग से नागपुर रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कई यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा या देरी से रवाना किया जाएगा।