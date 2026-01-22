CG Train Cancelled: यात्रीगण कृपया ध्यान दें! 31 जनवरी तक 14 यात्री ट्रेनें रद्द, रेल यात्रियों की बढ़ेगी परेशानी...(photo-patrika)
CG Train Cancelled: छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव–कलमना तीसरी रेल लाइन को तुमसर रोड यार्ड से जोड़ने के लिए चल रहे नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य के कारण 24 से 31 जनवरी तक दुर्ग से नागपुर रेलखंड पर यात्री ट्रेनों का संचालन प्रभावित रहेगा। इस अवधि में कई यात्री ट्रेनें रद्द की गई हैं, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से चलाया जाएगा या देरी से रवाना किया जाएगा।
रेलवे के इस कार्य के चलते यात्रियों को एक सप्ताह तक वैकल्पिक साधनों का सहारा लेना पड़ सकता है। जो ट्रेनें संचालित रहेंगी, उनमें यात्रियों की संख्या बढ़ने से अधिक भीड़ और असुविधा का सामना करना पड़ सकता है।
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे के नागपुर रेल मंडल अंतर्गत राजनांदगांव–नागपुर तीसरी रेल लाइन परियोजना पर अधोसंरचना विकास कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना भविष्य में यात्री सुविधाओं के विस्तार, नई ट्रेनों के संचालन और समयबद्धता बढ़ाने की दृष्टि से महत्वपूर्ण मानी जा रही है।
रेलवे प्रशासन के अनुसार, तीसरी लाइन परियोजना को मुख्य रेल नेटवर्क से जोड़ने के लिए तुमसर रोड यार्ड में नॉन-इंटरलॉकिंग कार्य किया जाएगा। इसी कारण 24 से 31 जनवरी के बीच कई यात्री गाड़ियों के परिचालन पर सीधा असर पड़ेगा।
रेलवे प्रशासन ने इस अवधि में 58817 तुमसर रोड–तिरोडी पैसेंजर, 58816 तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर, 58815 इतवारी–तिरोडी पैसेंजर, 58818 तिरोडी–तुमसर रोड पैसेंजर, 68715 बालाघाट–इतवारी तिरोडी मेमू और 68714 इतवारी–बालाघाट मेमू ट्रेनों को रद्द करने का निर्णय लिया है।
इसके अलावा 28 से 31 जनवरी के बीच 68741 दुर्ग–गोंदिया मेमू, 68743 गोंदिया–इतवारी मेमू, 68744 इतवारी–गोंदिया मेमू, 68742 गोंदिया–दुर्ग मेमू, 68711 डोंगरगढ़–गोंदिया मेमू, 68713 गोंदिया–इतवारी मेमू, 68716 इतवारी–गोंदिया मेमू और 68712 गोंदिया–डोंगरगढ़ मेमू ट्रेनों का परिचालन भी रद्द रहेगा।
रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि वे यात्रा से पहले रेलवे हेल्पलाइन, वेबसाइट या नजदीकी स्टेशन से ट्रेन की स्थिति की जानकारी अवश्य प्राप्त कर लें, ताकि असुविधा से बचा जा सके।
बड़ी खबरेंView All
रायपुर
छत्तीसगढ़
ट्रेंडिंग