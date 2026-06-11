BJP workers join Congress: बस्तर में बदले राजनीतिक समीकरण, एक साथ 450 लोगों ने छोड़ी भाजपा

कार्यक्रम के दौरान कांग्रेस में शामिल हुए ग्रामीणों ने उम्मीद जताई कि पार्टी उनके क्षेत्र की समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर उठाएगी और विकास कार्यों को गति देने का प्रयास करेगी। वहीं कांग्रेस नेताओं ने भी भरोसा दिलाया कि जनता की आवाज को मजबूती से उठाया जाएगा और क्षेत्र के विकास के लिए लगातार काम किया जाएगा। फूलपाड़ में हुए इस सामूहिक राजनीतिक प्रवेश ने यह संकेत दिया है कि बस्तर की राजनीति में जमीनी स्तर पर बदलाव की हलचल जारी है और आने वाले समय में इसके व्यापक राजनीतिक प्रभाव देखने को मिल सकते हैं।