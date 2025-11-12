CG News: खतरे में ऐतिहासिक रामगढ़ की पहाड़ी, भगवान राम और महाकवि कालिदास से भी है नाता

बारिश का पानी इन दरारों से लगातार निकलता रहा। विशेषज्ञों का मानना है कि इससे उनके बीच पकड़ और कमजोर हुई है। इससे भू-स्खलन भी बीते सालों की तुलना में इस साल अधिक हुआ है। सिंहद्वार के पास की यह चट्टान यदि गिर गई तो मंदिर तक पहुंचना लगभग असंभव हो जाएगा। इसके ऐतिहासिक महत्व को संजोए रखने के लिए आषाढ़ महीने के पहले दिन यहां जिला प्रशासन दो-तीन दिवसीय कार्यक्रम कराता रहा है। हालांकि पहाड़ी से खनन एरिया की दूरी को लेकर ग्रामीणों और प्रशासन के बीच विवाद है। ग्रामीण खनन एरिया को 8 से 10 किलोमीटर बताते हैं, वहीं प्रशासन 15 किलोमीटर की बात कहता है।