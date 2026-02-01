CG News: मधुमखियों के हमले से बुजुर्ग की मौत, गांव में पसरा मातम

CG News: धमतरी जिले के ग्राम खोरपा में मधुमखियों ने बुजुर्ग पर हमला कर दिया, जिससे उनकी मौत हो गई। घटना के बाद से गांव में मातम पसरा हुआ है। बुजुर्ग की पहचान रायपुर निवासी मोहन साहू के रूप में की गई है। उनकी उम्र 55 साल बताई जा रही। वह शादी कार्यक्रम में धमतरी जिले के ग्राम जुगदेही गए थे।