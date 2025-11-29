हमारा दबदबा है हमारे इलाके में… डायलॉग बोलकर युवकों ने खुली सड़क पर किया खतरनाक स्टंट, थाने में मांगी माफी

थाने में कान पकड़कर माफी मांगी (फोटो सोर्स- पत्रिका)
Crime News: हाईकोर्ट की सख्त चेतावनी के बाद भी शहर में स्टंटबाजी नहीं थम रही है। शहर में कार की छत और बोनट पर बैठकर खतरनाक स्टंट करने का एक नया वीडियो गुरुवार को सोशल मीडिया में तेजी से वायरल हुआ। वीडियो में युवक डायलॉग बोलते हुए कहता है- हमारा दबदबा है हमारे इलाके में, हम पर कोई हाथ नहीं डाल सकता।
यह वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू रिवर व्यू रोड का है, जहां एक बिना नंबर प्लेट वाली सिल्वर स्विफ्ट कार में युवक जान जोखिम में डालकर खतरनाक हरकतें करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वाला युवक प्रसून यादव 21 वर्ष, कार चलाने वाला आदित्य राणा 18 वर्ष और वीडियो बनाने वाला ओंकार पटेल 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कार और ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया है। तीनों युवकों का थाने के सामने कान पकड़कर माफी मांगते वीडियो बनाकर पुलिस ने उसे सोशल मीडिया में वायरल भी किया है।
वीडियो में युवक पहले कार की छत पर खड़ा होता है, फिर बोनट पर बैठकर स्टंट करता है, जबकि दूसरा युवक कार चला रहा था और तीसरा युवक ड्रोन कैमरे से वीडियो बना रहा था। जैसे ही यह वीडियो वायरल हुआ, सिविल लाइन पुलिस सक्रिय हुई और तत्काल मामले पर संज्ञान लिया। जांच के दौरान पुलिस ने सभी तीन युवकों को चिन्हांकित कर हिरासत में ले लिया।
