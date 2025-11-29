हमारा दबदबा है हमारे इलाके में… डायलॉग बोलकर युवकों ने खुली सड़क पर किया खतरनाक स्टंट, थाने में मांगी माफी

यह वीडियो सिविल लाइन थाना क्षेत्र के न्यू रिवर व्यू रोड का है, जहां एक बिना नंबर प्लेट वाली सिल्वर स्विफ्ट कार में युवक जान जोखिम में डालकर खतरनाक हरकतें करता दिखा। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने स्टंट करने वाला युवक प्रसून यादव 21 वर्ष, कार चलाने वाला आदित्य राणा 18 वर्ष और वीडियो बनाने वाला ओंकार पटेल 25 वर्ष को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही कार और ड्रोन कैमरा जब्त कर लिया है। तीनों युवकों का थाने के सामने कान पकड़कर माफी मांगते वीडियो बनाकर पुलिस ने उसे सोशल मीडिया में वायरल भी किया है।