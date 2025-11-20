Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

अब भी वही स्थिति है मुख्य मार्ग पर स्टंट कर रहे हैं न जाने कब दुर्घटना हो जाए। बावजूद इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। माता-पिता भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। कई पालक अपने नाबालिग बच्चों को महंगी स्पोर्ट्स बाइक दे रहे हैं, जितने में एक मिडिल क्लास परिवार कार खरीद ले, उतने में अमीर माता-पिता बाइक दिला देते हैं। ऐसे में 15-16 साल से लेकर 19-25 वर्ष तक के युवक-किशोर तेज रतार को स्टाइल मानकर सड़क पर जान जोखिम में डाल रहे हैं।