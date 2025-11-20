Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

कवर्धा

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

Bike Stunt: स्टंटबाजी शहर के आउटर क्षेत्रों में नहीं बल्कि कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बीच स्थित मुख्य मार्ग पर हो रही है। वहीं स्टंट करने वाले युवक खुद ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं।

2 min read
Google source verification

कवर्धा

image

Love Sonkar

Nov 20, 2025

Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

युवाओं की खतरनाक बाइक स्टंटबाजी (Photo Patrika)

CG News: कवर्धा जिला मुख्यालय में बाइक स्टंटबाजी का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। शहर की मुख्य सड़कों पर युवा तेज रफ़्तार में बाइक दौड़ाते हुए खुलेआम खतरनाक स्टंट दिखाते नजर आ रहे हैं। यह सिर्फ मौज-मस्ती तक सीमित नहीं रहा, बल्कि उनकी जान पर बन सकता है। बिना हेलमेट और सुरक्षा साधनों के इस तरह की हरकत किसी भी लिहाज से सही नहीं कही जा सकती।

सबसे गंभीर बात यह है कि यह स्टंटबाजी शहर के आउटर क्षेत्रों में नहीं बल्कि कलेक्टर और एसपी कार्यालय के बीच स्थित मुख्य मार्ग पर हो रही है। वहीं स्टंट करने वाले युवक खुद ही इसका वीडियो बनाकर सोशल मीडिया में डाल रहे हैं। देर रात शहर की सड़कों पर यह मनमानी जारी है लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं लग पाती।

इससे पहले भी शहर के मुख्य मार्गों पर आतिशबाजी के खतरनाक दृश्य देखने को मिले थे। हाथ में रॉकेट और बम रखकर पत्थर की तरह फेंकना, डबल शॉट फटाखों को बंदूक की तरह चलाना, सब देख चुके हैं। कुछ मामलों में कार्रवाई भी हुई लेकिन कई युवक रसूखदार परिवारों से होने के कारण कठोर कार्रवाई नहीं हो पाई।

अब भी वही स्थिति है मुख्य मार्ग पर स्टंट कर रहे हैं न जाने कब दुर्घटना हो जाए। बावजूद इस पर कोई लगाम नहीं लग पा रही है। माता-पिता भी इस समस्या को बढ़ा रहे हैं। कई पालक अपने नाबालिग बच्चों को महंगी स्पोर्ट्स बाइक दे रहे हैं, जितने में एक मिडिल क्लास परिवार कार खरीद ले, उतने में अमीर माता-पिता बाइक दिला देते हैं। ऐसे में 15-16 साल से लेकर 19-25 वर्ष तक के युवक-किशोर तेज रतार को स्टाइल मानकर सड़क पर जान जोखिम में डाल रहे हैं।

दीपावली पर भी मचा था उत्पात

दीपावली के दौरान भी कई नाबालिग और युवाओं ने मंदिर परिसर में पटाके फोड़कर, भद्दी गालियां देते हुए और लोगों की सुरक्षा से खिलवाड़ करते हुए उत्पात मचाया था। जब उनके चेहरे सामने आए तो लोगों के होश उड़ गए। ये वही बच्चे थे जिनके घरों को समाज सफेदपोश, व्यापारी, नेता, अधिकारी, करोड़पति परिवार कहता है।

इसके बाद कुछ युवक तो कलेक्टर गेट के सामने तक बैठकर खतरनाक तरीके से फटाके रहे, जिससे कई राहगीर बाल-बाल बचे। पुलिस ने वीडियो के आधार पर पहचान तो की, पर दबाव के चलते केवल कामचलाऊ कार्रवाई हुई। यह खुद शहर में चर्चा का विषय बना।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 12:25 pm

Hindi News / Chhattisgarh / Kawardha / Bike Stunt: बाइकर गैंग का सड़को पर खतरनाक स्टंट, पुलिस अब भी खामोश

बड़ी खबरें

View All

कवर्धा

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार

CG News: वन्यजीवों की सुरक्षा दांव पर, दो इंडियन बायसन का करंट लगाकर शिकार, पांच आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार

kawardha News: इंस्टाग्राम आईडी हैक कर समाज के खिलाफ टिप्पणी, नागपुर से आरोपी गिरफ्तार
कवर्धा

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक

CG Dhan Kharidi: धान खरीदी केंद्र के बारदानों में लगी आग, सैकड़ो बारदाना जलकर ख़ाक
कवर्धा

CG News: वनांचल रेंगाखार में किसानों की बदल जाएगी किस्मत, मिलेगा स्थायी सिंचाई का लाभ

हजारों किसानों को मिलेगी सिंचाई सुविधा (photo source- DPR)
कवर्धा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा

CG Crime: देर रात बड़ी चोरी नाकाम, तिजोरी तोड़ने घुसा चोर, पुलिस ने बैंक के अंदर ही धरदबोचा
कवर्धा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.