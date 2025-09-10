76 बंद पड़े स्कूलों में फिर जलेगी शिक्षा की लौ, 20 साल बाद युक्तियुक्तकरण प्रक्रिया से शिक्षकविहीन स्कूलों को मिले नियमित शिक्षक…

जिला शिक्षा कार्यालय के अनुसार, शासन के निर्देश पर पूरी की गई इस प्रक्रिया में 198 अतिशेष शिक्षकों में से 189 को नई जगह पदस्थापित किया गया है। इनमें 104 सहायक शिक्षक, 13 प्रधानपाठक प्राथमिक, 45 शिक्षक, 31 प्रधानपाठक माध्यमिक और 5 व्यायाता शामिल हैं। नई तैनाती में 82 शिक्षकों को पूरी तरह शिक्षकविहीन स्कूलों में, 44 को एकल शिक्षक वाले स्कूलों में और 63 को सामान्य जरूरत वाले स्कूलों में भेजा गया है।