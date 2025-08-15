Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

स्वतंत्रता दिवस

TAFE MF Logo

मौसम

बिहार चुनाव 2025

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

बिलासपुर

सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन को नोटिस जारी, 600 स्कूलों पर पड़ेगा असर, HC ने इस मामले में लिया बड़ा फैसला

Bilaspur High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने से रोकने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की।

बिलासपुर

Khyati Parihar

Aug 15, 2025

हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)
हाईकोर्ट का आदेश (Photo Patrika)

CG High Court: हाईकोर्ट ने प्रदेश के सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तरीय खेल में भाग लेने से रोकने के मामले में गुरुवार को सुनवाई की। इस दौरान स्कूल शिक्षा विभाग की ओर से जवाब नहीं दिया जा सका। कोर्ट ने मामले में सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन ऑफ इंडिया को नोटिस जारी कर जवाब देने कहा।

मामले में चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस बीडी गुरु की डिवीजन बेंच में सुनवाई हुई। सीबीएसई स्कूलों के बच्चों को राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने से रोक दिया गया है। इस फैसले के खिलाफ एक छात्र ने हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने सितंबर में सुनवाई तय की है।

ये भी पढ़ें

CG Liquor Scam Case: चैतन्य बघेल की याचिका पर हाईकोर्ट का ED को नोटिस, 26 अगस्त तक मांगा जवाब, दिया ये निर्देश
बिलासपुर
चैतन्य बघेल। (फोटो : Twitter)

600 स्कूलों पर असर

छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में फैसला लिया था कि सीबीएसई से संबद्ध स्कूलों के छात्र ब्लॉक, जिला और राज्य स्तर की खेल प्रतियोगिताओं में हिस्सा नहीं ले पाएंगे। इसके चलते करीब 600 स्कूलों के 4 लाख से ज्यादा बच्चों पर सीधा असर पड़ा है।

सीबीएसई स्कूलों के लिए अलग आयोजन का तर्क

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा था कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता। उनका अलग से आयोजन होता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। एक छात्र को दोहरा लाभ नही दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी से शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब माँगा था।

ये भी पढ़ें

CG Liquor Scam: शराब घोटाले में चैतन्य बघेल ने हाईकोर्ट में लगाई जमानत याचिका, कही ये बात
बिलासपुर
हाईकोर्ट (photo Patrika)

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Published on:

15 Aug 2025 10:49 am

Hindi News / Chhattisgarh / Bilaspur / सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन को नोटिस जारी, 600 स्कूलों पर पड़ेगा असर, HC ने इस मामले में लिया बड़ा फैसला

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

Janmashtami 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.