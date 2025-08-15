सीबीएसई और स्कूल गेम्स फेडरेशन को नोटिस जारी, 600 स्कूलों पर पड़ेगा असर, HC ने इस मामले में लिया बड़ा फैसला

मामले की पिछली सुनवाई के दौरान शासन के अधिवक्ता ने कहा था कि, राज्य माध्यमिक शिक्षा मंडल वाले विद्यार्थियों को सीबीएसई स्कूलों की खेल स्पर्धा में शामिल नहीं किया जाता। उनका अलग से आयोजन होता है। इसी तरह राज्य के स्कूली बच्चे प्रदेश स्तरीय शालेय खेल में भाग लेते हैं। एक छात्र को दोहरा लाभ नही दिया जा सकता है। शासन के इस जवाब के बाद डीबी ने राज्य शासन के सक्षम अधिकारी से शपथपत्र में विस्तृत विवरण समेत जवाब माँगा था।