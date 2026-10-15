पत्रिका एनालिसिस: 23 साल में 5वीं बार ज्यादा बारिश, फिर भी चुभ रही अक्टूबर की धूप, आज छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

वहीं प्रदेश से मानसून की वापसी 12 अक्टूबर को हो गई। इन दिनों रायपुर को छोड़कर बिलासपुर, बलरामपुर व अन्य स्थानों पर बारिश हुई है। रायपुर में बारिश नहीं होने के कारण तापमान बढ़ गया और प्रदेश में सबसे ज्यादा गर्म रहा है। अक्टूबर के 14 दिनों में पारा औसतन 34 डिग्री या इससे ज्यादा रहा है। अक्टूबर में तेज धूप तो पड़ती है, लेकिन इतनी नहीं कि चुभ जाए। इस बार की धूप चुभ भी रही है। यही नहीं उमस से लोग भी बेहाल रहे।