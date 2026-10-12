Weather Update: छत्तीसगढ़ में मौसम लेगा करवट, दो दिन बारिश पर ब्रेक, फिर इस जिले में बरसेंगे बादल

पिछले तीन दिनों से बारिश नहीं होने के कारण दिन में तेज धूप निकल रही है। वातावरण में मौजूद नमी के कारण उमस बढ़ रही है, जिससे लोगों को सामान्य गतिविधियों के दौरान भी गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। रविवार सुबह मौसम का मिजाज अपेक्षाकृत सुहाना रहा और हल्की ठंडक महसूस हुई। हालांकि, दिन चढ़ने के साथ ही धूप तीखी होती गई और उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी। सुबह-शाम और दोपहर के मौसम में साफ अंतर नजर आ रहा है। सुबह और शाम के समय जहां मौसम अपेक्षाकृत राहत देने वाला है, वहीं दोपहर में तेज धूप के कारण गर्मी का असर महसूस किया जा रहा है।