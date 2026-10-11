अश्लील संदेश, हत्या की धमकी और सोने की मांग… छत्तीसगढ़ के ब्लैकमेलिंग केस में आरोपी को सुप्रीम कोर्ट से झटका

Supreme Court Bail Order: छत्तीसगढ़ के चांपा में ब्लैकमेलिंग और धमकी देने के एक मामले में आरोपित छत्तापल चंद्रा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। पत्नी को व्हाट्सएप पर अश्लील और अपमानजनक संदेश भेजने, अश्लील वीडियो प्रसारित करने की धमकी देने और 2.50 लाख रुपये के साथ दो किलो सोने की मांग करने के आरोपों से जुड़े इस मामले में शीर्ष अदालत ने अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 5 अक्टूबर 2026 को आरोपित की विशेष अनुमति याचिका खारिज कर दी। इसके साथ ही छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट का 31 अगस्त 2026 का आदेश बरकरार रहा।