15 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

रायपुर

Chhattisgarh News: दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद 10 घंटे जाम से हाहाकार, NHAI ने एजेंसी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानें मामला

Highway Traffic Jam: छत्तीसगढ़ के कटघोरा-अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर दो ट्रकों की आमने-सामने भिड़ंत के बाद करीब 10 घंटे तक यातायात बाधित रहा।
2 min read
Google source verification

रायपुर

image

Khyati Parihar

Oct 15, 2026

Chhattisgarh News

दो ट्रकों की भिड़ंत (फोटो सोर्स- AI)

Truck Collision: आमतौर पर सड़क हादसों के बाद लोग व्यवस्था और पुलिस को ही कोसते नजर आते हैं, लेकिन इस बार तस्वीर बिल्कुल उलट थी। हादसे के बाद पुलिस ने तो अपनी जिम्मेदारी मुस्तैदी से निभाई, मगर एनएचएआई के सुस्त अधिकारियों और लापरवाह व्यवस्था ने आम जनता को 10 घंटे तक जाम के नरक में धकेल दिया। इस गंभीर लापरवाही पर अब कोरबा पुलिस और एनएचएआई आमने-सामने आ गए हैं।

पुलिस ने एनएचएआई अधिकारियों के खिलाफ परिवाद दायर किया है, तो वहीं एनएचएआई ने भी अपनी आंतरिक जांच के आधार पर संबंधित एजेंसी पर 10 लाख रुपए का भारी जुर्माना ठोका है। यह पूरी घटना 12 अक्टूबर की सुबह करीब 3 बजे राष्ट्रीय एनएच-130 के कटघोरा-अंबिकापुर खंड में चोटिया टोल प्लाजा के पास हुई। यहां दो ट्रक-ट्रेलरों की आमने-सामने जबरदस्त भिड़ंत हो गई। हादसे के बाद हाईवे पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और यातायात लगभग 10 घंटे तक पूरी तरह ठप रहा, जिससे यात्रियों को भारी फजीहत झेलनी पड़ी।

जांच में खुली पोल, सामने आईं बड़ी खामियां

एनएचएआई की आंतरिक जांच में एजेंसी की भारी लापरवाही और व्यवस्था की पोल खुल गई है। दुर्घटना के वक्त एनएचएआई द्वारा नियुक्त एजेंसी का प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर मौजूद नहीं था। मौके पर क्रेन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं था और रिकवरी वाहनों में पर्याप्त ईंधन तक नहीं था, जिसके कारण समय पर राहत कार्य शुरू नहीं हो सका। एनएचएआई के 1033 नंबर पर बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समय पर कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। इन तमाम कमियों को मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए एनएचएआई ने संबंधित एजेंसी 'मेसर्स रविंद्र सिंह' पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है।

हादसे के बाद ये मदद मिलनी चाहिए

एनएचएआई के निर्धारित नियमों के अनुसार, 1033 पर सूचना मिलने पर तुरंत हाईवे पेट्रोलिंग टीम को पहुंचना चाहिए। क्रेन या रिकवरी वाहन की मदद से क्षतिग्रस्त वाहनों को हटाकर यातायात बहाल करना अनिवार्य है। इसके अलावा दुर्घटना में घायलों के लिए पुलिस और आपातकालीन चिकित्सा सहायता सुनिश्चित की जानी चाहिए, जिसमें एंबुलेंस के 30 मिनट के भीतर घटनास्थल पर पहुंचने का स्पष्ट नियम है। गंभीर रूप से घायलों की मदद के लिए 112 या 108 पर संपर्क किया जा सकता है।

आम आदमी के लिए उपयोगी जानकारी

  • 1033: राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटना, एंबुलेंस, क्रेन, हाईवे पेट्रोलिंग, वाहन खराब होने और टोल संबंधी शिकायतों के लिए 24 घंटे की टोल-फ्री हेल्पलाइन।
  • 112: पुलिस आपातकालीन सहायता के लिए।
  • 108: एंबुलेंस सेवा के लिए।

शिकायत दर्ज कराने का तरीका

कॉल करते समय हाईवे का नाम या नंबर, नजदीकी टोल प्लाजा, दुर्घटनास्थल, यात्रा की दिशा और समस्या की सटीक जानकारी दें। शिकायत का संदर्भ क्रमांक जरूर नोट कर लें। यदि समय पर मदद न मिले, तो 1033 पर दोबारा कॉल कर पुरानी शिकायत का विवरण दें। इसके अलावा संबंधित एनएचएआई परियोजना कार्यालय में लिखित शिकायत भी दर्ज कराई जा सकती है।

फोरलेन या ‘किलर लेन’… महासमुंद के एनएच-53 पर रफ्तार का कहर, 127 हादसों में 79 मौतें

ये भी पढ़ें
Road Safety

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

रायपुर न्यूज़

अंबिकापुर न्यूज़

बिलासपुर न्यूज़

भिलाई न्यूज़

जगदलपुर न्यूज़

Updated on:

15 Oct 2026 08:14 am

Published on:

15 Oct 2026 08:12 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / Chhattisgarh News: दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद 10 घंटे जाम से हाहाकार, NHAI ने एजेंसी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानें मामला

बड़ी खबरें

View All

रायपुर

छत्तीसगढ़

ट्रेंडिंग

बड़ी गिरावट! 1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी 24,500 रुपए सस्ती, छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में लौटी रौनक

Gold Price Today
रायपुर

पत्रिका एनालिसिस: 23 साल में 5वीं बार ज्यादा बारिश, फिर भी चुभ रही अक्टूबर की धूप, आज छत्तीसगढ़ में बरसेंगे बादल

October Temperature
रायपुर

​Raipur: डिप्टी सीएम साव बोले बसों के किराए में मामूली बढ़ोतरी हुई है

​Raipur
रायपुर

पत्रिका के कार्टूनिस्ट अभिषेक तिवारी को लाइफटाइम अचीवमेंट अवॉर्ड से सीएम साय ने किया सम्मानित

Chhattisgarh
रायपुर

रायपुर के क्लाउड किचन में कॉकरोच, बासी सामग्री और बदबूदार ड्रेनेज, फूड डिलीवरी सेंटर पर 5 हजार रुपए का जुर्माना

Cloud Kitchen Raipur
रायपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.