Chhattisgarh News: दो ट्रकों की भिड़ंत के बाद 10 घंटे जाम से हाहाकार, NHAI ने एजेंसी पर ठोका 10 लाख का जुर्माना, जानें मामला

एनएचएआई की आंतरिक जांच में एजेंसी की भारी लापरवाही और व्यवस्था की पोल खुल गई है। दुर्घटना के वक्त एनएचएआई द्वारा नियुक्त एजेंसी का प्रोजेक्ट मैनेजर मौके पर मौजूद नहीं था। मौके पर क्रेन ऑपरेटर उपलब्ध नहीं था और रिकवरी वाहनों में पर्याप्त ईंधन तक नहीं था, जिसके कारण समय पर राहत कार्य शुरू नहीं हो सका। एनएचएआई के 1033 नंबर पर बार-बार गुहार लगाने के बावजूद समय पर कोई सहायता नहीं पहुंच सकी। इन तमाम कमियों को मानकों का गंभीर उल्लंघन मानते हुए एनएचएआई ने संबंधित एजेंसी 'मेसर्स रविंद्र सिंह' पर 10 लाख रुपए की पेनल्टी लगा दी है।