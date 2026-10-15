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बड़ी गिरावट! 1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी 24,500 रुपए सस्ती, छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में लौटी रौनक

Gold- Silver Price Today: सोने की कीमत डेढ़ लाख रुपए प्रति 10 ग्राम से नीचे आने और चांदी के 24,500 रुपए प्रति किलो सस्ता होने से छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में रौनक लौटने लगी है।
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रायपुर

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Khyati Parihar

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अजय रघुवंशी

Oct 15, 2026

Gold Price Today

सोने- चांदी की कीमतों में गिरावट आई है। (PC: AI)

रायपुर@अजय रघुवंशी। Gold Silver Price Crash: त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट ने सराफा बाजार को राहत दी है। राजधानी रायपुर में सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1.50 लाख रुपए से नीचे आ गया है। 21 सितंबर के मुकाबले सोना 7,700 रुपए और चांदी 24,500 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। कीमतों में नरमी के बीच बाजार में खरीदी बढऩे लगी है। नवरात्रि की पंचमी पर खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी सोने की बुकिंग, मेकिंग चार्ज में छूट और अन्य ऑफर भी दे रहे हैं।

सोने-चांदी की कीमतों में उतार-चढ़ाव के पीछे अंतरराष्ट्रीय बाजार के भाव, डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल, ब्याज दरों को लेकर निवेशकों की उम्मीदें और वैश्विक अनिश्चितताएं प्रमुख कारक हैं। कीमतें घटने से उन ग्राहकों को फायदा मिल सकता है, जो त्योहार या शादी के लिए आभूषण खरीदने की योजना बना रहे हैं। हालांकि, बाजार में आगे भी कीमतें घटेंगी, इसकी गारंटी नहीं है।

कीमतों में गिरावट की प्रमुख वजहें

सराफा कारोबारियों के मुताबिक 14 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने की कीमतों पर अमेरिकी महंगाई के आंकड़ों का दबाव रहा। महंगाई उम्मीद से अधिक रहने के बाद अमेरिकी फेडरल रिजर्व की ब्याज दरें बढ़ाने की आशंका बढ़ी। इससे डॉलर और अमेरिकी बॉन्ड प्रतिफल मजबूत हुए, जबकि ब्याज नहीं देने वाली संपत्ति सोने की निवेश मांग पर दबाव पड़ा। अंतरराष्ट्रीय बाजार में सोने के साथ चांदी में भी गिरावट दर्ज की गई।

फैक्ट फाइल

तारीख- सोना-चांदी

  • 14 अक्टूबर- 149600-216700
  • 13 अक्टूबर-151700-223700
  • 11 अक्टूबर- 152300-226400
  • 14 अक्टूबर- 149600-216700
  • 21 सितंबर- 157300-241200

फैक्ट फाइल

कीमतों पर एक नजर

  • सोना 10 ग्राम- 149600
  • 22 कैरेट- 137600
  • 20 कैरेट- 125600

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Updated on:

15 Oct 2026 09:05 am

Published on:

15 Oct 2026 09:05 am

Hindi News / Chhattisgarh / Raipur / बड़ी गिरावट! 1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी 24,500 रुपए सस्ती, छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में लौटी रौनक

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