बड़ी गिरावट! 1.50 लाख के नीचे आया सोना, चांदी 24,500 रुपए सस्ती, छत्तीसगढ़ के सराफा बाजार में लौटी रौनक

रायपुर@अजय रघुवंशी। Gold Silver Price Crash: त्योहारी सीजन में सोने-चांदी की कीमतों में गिरावट ने सराफा बाजार को राहत दी है। राजधानी रायपुर में सोने का भाव 10 ग्राम के लिए 1.50 लाख रुपए से नीचे आ गया है। 21 सितंबर के मुकाबले सोना 7,700 रुपए और चांदी 24,500 रुपए प्रति किलो सस्ती हुई है। कीमतों में नरमी के बीच बाजार में खरीदी बढऩे लगी है। नवरात्रि की पंचमी पर खरीदारी में और तेजी आने की उम्मीद है। ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए कारोबारी सोने की बुकिंग, मेकिंग चार्ज में छूट और अन्य ऑफर भी दे रहे हैं।