पत्रिका एक्सक्लूसिव: जेन-जी का बढ़ा दबदबा, युवा सिविल इंजीनियर बन रहे बिजनेसमैन, ऐसे बदल रहा रियल एस्टेट का ट्रेंड

रायपुर@अजय रघुवंशी। Gen Z Entrepreneurs: प्रदेश के किसी नई बहुमंजिला इमारत की साइट पर खड़े हो जाइए। यहां सीमेंट की बोरियों के ढेर के बीच हाथ में टैबलेट थामे और आंखों में कुछ नया कर गुजरने की चमक लिए युवा नजर आएंगे। यह प्रदेश का वह नया चेहरा है, जहां कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में अब जेन-जी का दबदबा दिखने लगा है। सिविल इंजीनियरिंग की डिग्री हाथ में आते ही नौकरी की लंबी कतारों में लगने के बजाय ये युवा खुद की कंपनियां खड़ी कर रहे हैं।