रतलाम में हो गई मुखबिरी, पुलिस ने फटाफट की घेराबंदी, बोलेरो रोककर देखा तो मिली 9.34 लाख की अवैध शराब

Ratlam news: मध्यप्रदेश के रतलाम शहर में शराब तस्करी के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है। जिसके तहत रावटी पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए बोलेरो निओ कार से 10 पेटी अवैध शराब जब्त की है। पुलिस ने मौके से दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। जब्त शराब में माउंट्स कंपनी की बीयर की 7 पेटी और प्लेन क्वार्टर की 3 पेटी शामिल हैं। पुलिस के मुताबिक, पुलिस अधीक्षक अमित कुमार के निर्देश पर जिले में शराब तस्करी, अवैध परिवहन और शराब माफिया के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है। इसी के तहत 4 और 5 नवंबर की दरमियानी रात अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक राकेश पंद्रो और एसडीओपी सैलाना लेखराज मीणा के निर्देशन में थाना प्रभारी रावटी मनीष डावर के नेतृत्व में पुलिस टीम ने कार्रवाई की।