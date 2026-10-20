तीर्थनगरी ओंकारेश्वर में सन्नाटा… पुनर्वास और मुआवजे की मांग को लेकर दूसरे दिन भी बंद रही तीर्थनगरी

प्रशासन द्वारा ओंकारेश्वर और ममलेश्वर मंदिर विस्तारीकरण के साथ सिंहस्थ के लिए किए जा रहे कार्यों के चलते बड़े पैमाने पर अतिक्रमण हटाने और लोगों को विस्थापित करने का कार्य किया जा रहा है। अतिक्रमण में हटाए गए लोग और विकास कार्यों की जद में आए लोगों की उचित और सम्मानजनक विस्थापन, मुआवजे की मांग है। इसके लिए 16 सदस्यीय समिति के साथ सर्वदलीय लोग प्रशासन से 19 सूत्रीय मांगों को लेकर अड़े हुए है। लगातार बैठकों के बाद भी समस्या का हल नहीं निकलने के कारण रहवासियों ने सोमवार-मंगलवार को बंद का आह्वान किया था।