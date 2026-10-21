देवी विसर्जन… खंडवा में ढोल-बाजों के साथ किया माता को विदा, आज चल समारोह के साथ विसर्जन

नंद विहार कॉलोनी में शारदीय नवरात्र के समापन पर नवदुर्गा उत्सव समिति की ओर से मंगलवार को हवन-पूजन, कन्या पूजन और भंडारे का आयोजन किया गया। धार्मिक अनुष्ठानों के बाद श्रद्धालुओं ने प्रसादी ग्रहण की। समिति अध्यक्ष पवन मेहता ने बताया कि बुधवार शाम 7 बजे 15 फीट ऊंचे रावण का दहन किया जाएगा। गुरुवार को नंद विहार की महारानी की प्रतिमा का विसर्जन होगा, जिसके साथ नौ दिवसीय नवरात्र उत्सव का समापन होगा। समिति संरक्षक कैलाश सिलोते की ओर से लगातार छह वर्षों से भंडारे की सेवा की जा रही है।