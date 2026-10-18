नवरात्र में खंडवा के माता दरबार का अनोखा नजारा, 8 हजार अर्जियों से भर गई मनोकामना दीवार

माता चौक पर नवरात्र महोत्सव के दौरान परंपरागत धार्मिक आयोजनों के साथ इस बार गरुड़ पुराण को मॉडल के माध्यम से प्रस्तुत किया गया है। वर्तमान परिस्थितियों और लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए गरुड़ पुराण से जुड़ी धार्मिक मान्यताओं और प्रसंगों को झांकी के माध्यम से दर्शाया गया है। इसके लिए सात भागों में मॉडल तैयार किए गए हैं, ताकि श्रद्धालु इन प्रसंगों को देखकर आसानी से समझ सकें। रात में होने वाला माता रानी का जागरण भी आयोजन का प्रमुख हिस्सा है।