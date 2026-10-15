शारदीय नवरात्र… खंडवा में कहीं मां गंगा के रूप में, कहीं मां सरस्वती स्वरूप में हो रहे माता के दर्शन

जय मां चामुंडा ग्रुप ने अंबेडकर प्रतिमा के पास 10 फीट ऊंची सरस्वती माता की प्रतिमा स्थापित की है। स्थापना के 52वें वर्ष में माता को मां सरस्वती के स्वरूप में कमल पर विराजित होकर वीणा वादन करते दर्शाया गया है। अध्यक्ष बंटी रील ने बताया कि आयोजन में विक्की रील, करण रील, नवनीत बोयत और लखन घारू भी सक्रिय रूप से जुड़े हुए हैं।