मंत्री के प्रोटोकॉल के नाम पर भ्रष्टाचार : निलंबित अधीक्षक की फिर खुली फाइल, 40 अधीक्षकों से दोबारा होगी पूछताछ

जांच टीम की प्रारंभिक जांच में अधीक्षकों से पूछताछ के दौरान कुछ अधीक्षकों ने कथित लेन-देन को निजी बताया है। इससे पहले जिला प्रशासन की जांच में भी अधीक्षकों ने शपथ पत्र देकर लेन-देन को निजी ही बताया था। अब विभागीय जांच में अधीक्षकों के बयान और उपलब्ध रिकॉर्ड का मिलान किया जा रहा है। जिन अधीक्षकों के खातों से लेन-देन सामने आया है, उनसे बारी-बारी से पूछताछ की जा रही है। बुधवार को खार से दुर्गा पटेल, हरसूद से सतीश, भारती देवली और सुनीता कंडे, खालवा से विजय चौरे और सेवकराम साकल्ले सहित अन्य अधीक्षक बयान देने पहुंचे। आशापुर क्षेत्र की एक महिला अधीक्षक खान को भी बुलाया गया था। जांच टीम लेन-देन की वजह और कथित वसूली से जुड़े तथ्यों की पड़ताल कर रही है।