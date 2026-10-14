14 अक्टूबर 2026,

बुधवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

‘किशोर दा का घर मेरे लिए मंदिर’, खंडवा में पुश्तैनी बंगले की हालत देख भावुक हुए सुदेश भोसले

-अपने गुरु के घर को देखकर भावुक हुए गायक सुदेश भोसले, चौकीदार सीताराम के छुए पैर -किशोर दा समाधि पर नवाया शीश, किए पुष्प अर्पित गाया किशोर दा का गीत
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 14, 2026

Sudesh Bhosle in Khandwa

खंडवा. किशोर दा की समाधि पर शीश नवाते सुदेश भोसले।

किशोर दा की पुण्यतिथि पर राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान में प्रस्तुति देने मुंबई के गायक सुदेश भोसले मंगलवार को खंडवा पहुंचे। यहां सर्वप्रथम उन्होंने किशोर दा की समाधि पर शीश नवाया और किशोर दा के गीत मुझे ओर जीने की चाहत न होती… भी गुनगुनाया। इसके बाद वें किशोर दा के पुश्तैनी मकान पहुंचे। यहां की जर्जर हालत पर उन्होंने चिंता जताई और कहा कि यह घर मेरे लिए मंदिर समान, इसके लिए मैं अमित कुमार से बात करुंगा।

बंगले को देखकर हुए भावुक

किशोर दा के पुश्तैनी मकान को देखकर सुदेश भोसले भावुक हो उठे। यहां बंगले की 40 साल से देखरेख कर रहे चौकीदार सीताराम के पैर भी छुए और अपनी पत्नी के साथ सीताराम के पास बैठकर काफी देर बात भी की। उन्होंने सीताराम से किशोर दा के बारे में काफी कुछ पूछा और यहां बने मंदिर में भी जाने की इच्छा जताई, लेकिन जर्जर अवस्था होने के कारण वह मंदिर नहीं देख पाए। किशोर प्रशंसकों ने कहा कि लंबे समय से इस घर को स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। भोसले ने कहा कि मैं किशोर दा के परिजनों एवं सरकार से भी इस विषय पर चर्चा करूंगा, उन्होंने कहा कि दादा ने जिस मकान में जन्म लिया, वहां निश्चित संगीत का मंदिर बनना चाहिए।

watch video

मेरी तुलना किशोर दा से न की जाए

किशोर समाधि पर मीडिया से चर्चा करते हुए सुदेश भोसले ने कहा कि किशोर दा महान कलाकार थे। जब उनसे पूछा गया कि आज जेन जी भी किशोर दा को पसंद करती है, तो उनका कहना था कि उनकी आवाज अमर है और सदियों तक लोगों के दिलों पर राज करती रहेगी। जब उनसे पूछा गया कि किशोर दा के बाद आप अमिताभ की आवाज बने तो कैसा लगा। इस पर उनका कहना था कि मेरी तुलना मेरे गुरु किशोर दा के साथ न की जाए। उनके जैसा कोई नहीं है।

समाधि पर दूध-जलेबी का भोग लगाकर देशभर से आए प्रशंसकों ने दी श्रद्धांजलि

हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि 13 अक्टूबर को किशोर समाधि पर प्रशंसकों का मेला लगा। यहां किशोर समाधि पर नगर पालिका और किशोर सांस्कृतिक प्रेरणा मंच के तत्वावधान में सुरमई श्रद्धांजलि का आयोजन किया गया। किशोर दा की समाधि की फूलों से सजावट की गई, दूध-जलेबी का भोग लगाया गया।

किशोर प्रशंसकों के साथ कलेक्टर, एसपी ने गुनगुनाए गीत

कार्यक्रम में कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने जिंदगी का सफर है ये कैसा सफर… एसपी अगम जैन ने जिंदगी एक सफर है सुहाना…, जिपं सीईओ एश्वर्य वर्मा और अपर कलेक्टर श्रद्धा शुक्ला ने रात कली एक ख्वाब में आई और गले का हार हुई की प्रस्तुति दी। इसके साथ ही राजकोट, अहमदाबाद, महाराष्ट्र सहित देशभर के अन्य प्रदेशों से आए किशोर दा के प्रशंसकों ने भी मंच पर किशोर दा के गीतों की प्रस्तुति दी।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

14 Oct 2026 11:59 am

Published on:

14 Oct 2026 11:59 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / ‘किशोर दा का घर मेरे लिए मंदिर’, खंडवा में पुश्तैनी बंगले की हालत देख भावुक हुए सुदेश भोसले

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

खंडवा में अतिक्रमण को लेकर शुरू हुई कार्रवाई, भारी दल-बल लेकर निकले, सिर्फ नालियों तक रहे सीमित, उठे सवाल

Khandwa Encroachment Drive
खंडवा

रघुवीर यादव को मिला किशोर कुमार सम्मान, सीएम मोहन यादव का ऐलान- खंडवा में जल्द बनेगा एयरपोर्ट

Kishore Kumar National Award
खंडवा

52 करोड़ खर्च होंगे, फिर भी सड़क पर धूल के गुबार… टेंडर देकर काम कराना भूला PWD!

Khandwa Pandhana Road
खंडवा

बिजली कटौती… खंडवा के ग्रामीण क्षेत्रों में शुरू हुआ विरोध प्रदर्शन, आंदोलन की राह पर किसान, किया चक्काजाम

power cut
खंडवा

नवरात्रि : दुर्गा पांडालों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम नहीं, 37 को नोटिस

Navratri
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

Weather

PM Narendra Modi

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

National News

Entertainment News

Health News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.