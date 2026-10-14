‘किशोर दा का घर मेरे लिए मंदिर’, खंडवा में पुश्तैनी बंगले की हालत देख भावुक हुए सुदेश भोसले

किशोर दा के पुश्तैनी मकान को देखकर सुदेश भोसले भावुक हो उठे। यहां बंगले की 40 साल से देखरेख कर रहे चौकीदार सीताराम के पैर भी छुए और अपनी पत्नी के साथ सीताराम के पास बैठकर काफी देर बात भी की। उन्होंने सीताराम से किशोर दा के बारे में काफी कुछ पूछा और यहां बने मंदिर में भी जाने की इच्छा जताई, लेकिन जर्जर अवस्था होने के कारण वह मंदिर नहीं देख पाए। किशोर प्रशंसकों ने कहा कि लंबे समय से इस घर को स्मारक बनाने की मांग की जा रही है। भोसले ने कहा कि मैं किशोर दा के परिजनों एवं सरकार से भी इस विषय पर चर्चा करूंगा, उन्होंने कहा कि दादा ने जिस मकान में जन्म लिया, वहां निश्चित संगीत का मंदिर बनना चाहिए।