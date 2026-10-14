रघुवीर यादव को मिला किशोर कुमार सम्मान, सीएम मोहन यादव का ऐलान- खंडवा में जल्द बनेगा एयरपोर्ट

मुख्यमंत्री ने कहा कि वे स्वयं राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान समारोह में शामिल होकर सम्मान देना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों के कारण वर्चुअल माध्यम से जुडऩा पड़ा। मुख्यमंत्री ने कहा कि किशोर कुमार अपनी गायकी और अभिनय के जरिए हमेशा लोगों के दिलों में जीवित रहेंगे। जन्मभूमि खंडवा से उनका विशेष लगाव था। उनका चर्चित कथन, 'दूध जलेबी खाएंगे, खंडवा में बस जाएंगे', आज भी लोगों को याद है। 'जिंदगी एक सफर है सुहाना' जैसे गीतों ने उन्हें पीढिय़ों का प्रिय कलाकार बनाया। राज्य सरकार उनकी स्मृति में प्रतिवर्ष राष्ट्रीय स्तर का सम्मान देकर प्रतिभाशाली कलाकारों को प्रोत्साहित कर रही है।