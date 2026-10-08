किशोर सम्मान पर बड़ा अपडेट: अनुपम खेर नहीं, ‘पंचायत’ के प्रधान जी रघुवीर यादव होंगे खंडवा में सम्मानित

संस्कृति विभाग मप्र शासन द्वारा 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा में किया जाएगा। संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे ‘ये शाम मस्तानी’ गीत-संगीत संध्या से होगी। इसमें खंडवा के युवा गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन के दूसरे दिन 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। अलंकरण समारोह के बाद मुंबई के गायक सुदेश भोंसले एवं साथी गीत-संगीत की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।