किशोर सम्मान पर बड़ा अपडेट: अनुपम खेर नहीं, ‘पंचायत’ के प्रधान जी रघुवीर यादव होंगे खंडवा में सम्मानित

खंडवा. रघुवीर यादव को किया जाएगा किशोर सम्मान से अलंकृत।
हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर दिए जाने वाले 29वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अभिनेता रघुवीर यादव को नवाजा जाएगा। किशोर दा की पुण्यतिथि पर 13 अक्टूबर को खंडवा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें ताम्रपत्र और पांच लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। पूर्व में अभिनेता अनुपम खेर का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खंडवा आने में असमर्थता जताई, जिसके चलते यह सम्मान रघुवीर यादव की झोली में गया है।
संस्कृति विभाग मप्र शासन द्वारा 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा में किया जाएगा। संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे ‘ये शाम मस्तानी’ गीत-संगीत संध्या से होगी। इसमें खंडवा के युवा गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन के दूसरे दिन 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। अलंकरण समारोह के बाद मुंबई के गायक सुदेश भोंसले एवं साथी गीत-संगीत की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।
किशोर कुमार सम्मान पाने के लिए पिछले तीन साल से मप्र शासन ने एक शर्त रख दी है कि इसे पाने वाले को खंडवा में आयोजित सम्मान समारोह में आना अनिवार्य है। पहले इस सम्मान के लिए अभिनेता अनुपम खेर का नाम लगभग फाइनल हो चुका था और बुधवार को इसकी घोषण भी होनी थी। अनुपम खेर ने खंडवा आने से असमर्थता जताई, जिसके चलते संस्कृति विभाग ने आनन-फानन में बैठक कर रात 8 बजे रघुवीर यादव की अनुमति मिलने पर नाम फाइनल किया।
रघुवीर यादव रंगमंच और सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता, गायक और संगीतकार हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण लेकर रंगमंच से अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। ‘मैसी साहब’, ‘सलाम बॉम्बे!’, ‘बैंडिट क्वीन’, ‘लगान’, ‘दिल से’ और ‘पीपली लाइव’ जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावी अभिनय किया। वेब सीरीज ‘पंचायत’ में प्रधान जी के किरदार से वे नई पीढ़ी के बीच भी खासे लोकप्रिय हुए हैं।
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