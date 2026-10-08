8 अक्टूबर 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

CJP

Asian Games 2026

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

Rajasthan Panchayat Election

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

खंडवा

किशोर सम्मान पर बड़ा अपडेट: अनुपम खेर नहीं, ‘पंचायत’ के प्रधान जी रघुवीर यादव होंगे खंडवा में सम्मानित

-अनुपम खेर का नाम था फाइनल, खंडवा आने से जताई असमर्थता, यादव के खाते में गया सम्मान -दो दिवसीय आयोजन 12 और 13 अक्टूबर को, गायक सुदेश भोंसले देंगे प्रस्तुति
2 min read
Google source verification

खंडवा

image

Manish Arora

Oct 08, 2026

Kishore Kumar Samman

खंडवा. रघुवीर यादव को किया जाएगा किशोर सम्मान से अलंकृत।

हरफनमौला कलाकार किशोर कुमार की पुण्यतिथि पर दिए जाने वाले 29वें राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान से अभिनेता रघुवीर यादव को नवाजा जाएगा। किशोर दा की पुण्यतिथि पर 13 अक्टूबर को खंडवा आयोजित कार्यक्रम में उन्हें ताम्रपत्र और पांच लाख रुपए की राशि सम्मान स्वरूप दी जाएगी। पूर्व में अभिनेता अनुपम खेर का नाम लगभग फाइनल बताया जा रहा था, लेकिन उन्होंने खंडवा आने में असमर्थता जताई, जिसके चलते यह सम्मान रघुवीर यादव की झोली में गया है।

ये शाम मस्तानी का होगा आयोजन

संस्कृति विभाग मप्र शासन द्वारा 12 और 13 अक्टूबर को किशोर कुमार सम्मान समारोह का आयोजन खंडवा में किया जाएगा। संस्कृति विभाग के संचालक एनपी नामदेव ने बताया कि दो दिवसीय आयोजन की शुरुआत 12 अक्टूबर को शाम 7 बजे ‘ये शाम मस्तानी’ गीत-संगीत संध्या से होगी। इसमें खंडवा के युवा गायक कलाकार अपनी प्रस्तुतियां देंगे। आयोजन के दूसरे दिन 13 अक्टूबर को किशोर कुमार की पुण्य स्मृति में राष्ट्रीय किशोर कुमार सम्मान अलंकरण समारोह आयोजित किया जाएगा। अलंकरण समारोह के बाद मुंबई के गायक सुदेश भोंसले एवं साथी गीत-संगीत की प्रस्तुति देंगे। कार्यक्रम शाम 7 बजे से शुरू होगा और इसमें प्रवेश नि:शुल्क रहेगा।

सम्मान की शर्त, पाने वाले को खंडवा आना अनिवार्य

किशोर कुमार सम्मान पाने के लिए पिछले तीन साल से मप्र शासन ने एक शर्त रख दी है कि इसे पाने वाले को खंडवा में आयोजित सम्मान समारोह में आना अनिवार्य है। पहले इस सम्मान के लिए अभिनेता अनुपम खेर का नाम लगभग फाइनल हो चुका था और बुधवार को इसकी घोषण भी होनी थी। अनुपम खेर ने खंडवा आने से असमर्थता जताई, जिसके चलते संस्कृति विभाग ने आनन-फानन में बैठक कर रात 8 बजे रघुवीर यादव की अनुमति मिलने पर नाम फाइनल किया।

रघुवीर यादव का बहुआयामी सफर

रघुवीर यादव रंगमंच और सिनेमा के बहुमुखी अभिनेता, गायक और संगीतकार हैं। उन्होंने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से प्रशिक्षण लेकर रंगमंच से अपनी अभिनय यात्रा शुरू की। ‘मैसी साहब’, ‘सलाम बॉम्बे!’, ‘बैंडिट क्वीन’, ‘लगान’, ‘दिल से’ और ‘पीपली लाइव’ जैसी फिल्मों में उन्होंने प्रभावी अभिनय किया। वेब सीरीज ‘पंचायत’ में प्रधान जी के किरदार से वे नई पीढ़ी के बीच भी खासे लोकप्रिय हुए हैं।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

08 Oct 2026 11:23 am

Published on:

08 Oct 2026 11:23 am

Hindi News / Madhya Pradesh / Khandwa / किशोर सम्मान पर बड़ा अपडेट: अनुपम खेर नहीं, ‘पंचायत’ के प्रधान जी रघुवीर यादव होंगे खंडवा में सम्मानित

बड़ी खबरें

View All

खंडवा

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

दादाजी मंदिर निर्माण… एक बार फिर होगा खंडवा में मंदिर के स्ट्रक्चर डिजाइन में आंशिक फेरबदल

Dadji Temple Khandwa
खंडवा

समग्र आईडी : सत्यापन की रफ्तार धीमी…3.80 लाख की ई-केवायसी बाकी, अकेले निगम में 74 हजार सदस्यों की पेंडिंग

e-KYC
खंडवा

नगर निगम : पांच निगम आयुक्तों ने की 468 अस्थायी कर्मचारियों की अवैध नियुक्तियां, हटाने की आशंका लामबंद हुए कर्मचारी

employee
खंडवा

पीडीएस : कमीशन की लड़ाई में 12.90 लाख लोगों का राशन ताले में कैद

PDS
खंडवा

एमपी में ‘सफेद सोना’ हुआ बेहाल, 8 बार दवा के बाद भी नहीं थमी गुलाबी इल्ली, 30% तक घटा उत्पादन

कपास में दवा का छिड़काव, प्रतिकात्मक फोटो (Photo Source: AI Image)
खंडवा
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Aaj Ka Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Weather

Asian Games

Indian Batsmen T20 Records

Top Categories

Health News

National News

Entertainment News

Rajasthan News

MP News

CG News

Bihar News

Delhi News

UP News

Legal

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.