स्वामित्व योजना… खंडवा जिले में गरीबों की अपनी जमीन पर अधिकार का सपना अब भी अधूरा

स्वामित्व अधिकार योजना में ग्रामीणों की जमीन की रजिस्ट्री होने के बाद उन्हें वैध दस्तावेज मिल सकेंगे, जिसके कारण वह कानूनी अधिकार मिलने से बैंक लोन सहित अन्य वित्तीय लाभ ले सकते हैं। जिले में 168414 रजिस्ट्री स्वामित्व अभिया के तहत होना है। सोमवार से पटवारियों ने काम शुरू किया तो सर्वर ही बैठ गया। जिसके चलते पहले दिन तो एक भी रजिस्ट्री जिलेभर में नहीं हो पाई। मंगलवार से काम शुरू जरूर हुआ है, लेकिन अब भी ऐप पर कई परेशानियां आ रही है। सर्वर डाउन होने से सारी प्रविष्टियों के बाद एरर आने से रजिस्ट्री नहीं हो पा रही है।