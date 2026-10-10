पटवारियों की हड़ताल खत्म: खंडवा में 16 निलंबित, 42 को नोटिस; सोमवार से लौटेंगे काम पर

जिले में सभी तहसीलों के एसडीएम द्वारा 16 पटवारियों के निलंबन के आदेश जारी किए गए। कलेक्टर ऋषव गुप्ता ने बताया कि इनमें खंडवा तहसील के चार, पंधाना तहसील के तीन, मूंदी तहसील के दो, पुनासा तहसील के चार, खालवा तहसील के दो तथा हरसूद तहसील का एक पटवारी शामिल है। साथ ही 42 पटवारियों को कारण बताओ नोटिस भी जारी किया गया। उनसे प्राप्त जवाबो के आधार पर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।