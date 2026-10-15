नवरात्र में माता की आराधना में असुर बनी बिजली कटौती, अंधेरे में हो रही आरती-पूजा

जिले में हो रही बेतहाशा बिजली कटौती ने 30 साल पहले कांग्रेस सरकार के शासन काल की याद दिला दी है। पहले ही किसान अल्प वर्षा के कारण परेशान है, दूसरी ओर अब बिजली कटौती ने भी अन्नदाता को संकट में डाल दिया है। खरीफ की फसलों की कटाई के साथ रबी की तैयारी में जुटे किसान को बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। ग्रामीण क्षेत्रों में ये हाल है कि रात के समय कब बिजली जाएगी और कब आएगी, इसका पता ही नहीं चल रहा है। नवरात्र का पर्व चल रहा है, ऐसे में ठीक आरती, गरबों के समय बिजली काटौती ने माता की आराधना में भी खलल डाल रखा है।